Zvezdin napadač i bh. reprezentativac otišao u Makabi iz Haife!

Mladi napadač karijeru nastavlja u Izraelu, a igraće za tim koji je Zvezdu eliminisao u evropskim kvalifikacijama.

Izvor: MN PRESS

Prije samo nekoliko nedjelja Crvena zvezda i Makabi iz Haife bili su rivali u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a sada su dva kluba završila veliki posao. Mladi napadač Aleksandar Kahvić (18) seli se u redove izraelskog kluba za koji će prvo igrati kao pozajmljeni fudbaler. Makabi će imati mogućnost da otkupi njegov ugovor na kraju pozajmice.

Na sajtu izraelskog kluba mladi napadač predstavljen je kao sjajan golgeter jer je u prethodne dvije sezone za omladince Crvene zvezde postigao 38 golova na 61 utakmici, a Makabi navodi i da je on reprezentativac Bosne i Hercegovine do 21 godine. Napadač iz Doboja do sada je zabilježio tri nastupa za mladu reprezentaciju BiH, iako je čak tri godine mlađi od saigrača u tom uzrastu.

Za početak Kahvić će igrati u mlađim kategorijama Makabija, ali ga sportski dio kluba vidi kao budućnost, igrača koji bi u narednim sezonama mogao da bude oslonac prvog tima. Upravo o tome govorio je Ofer Fabijan, direktor mlađih kategorija u izraelskom klubu. "Veoma smo srećni zbog dolaska Aleksandra i nadamo se da će opravdati očekivanja. Od ima iskustvo igranja u Evropi i može odmah da nam pomogne na mečevima u prvenstvu i Ligi šampiona za omladince. Vjerujemo da može da unaprijedi naš tim i pomogne nam u ostvarivanju ciljeva."

Kahvić je u julu 2020. godine stigao u Crvenu zvezdu, a tada se u klubu vjerovalo da će on naslijediti ulogu Marka Lazetića u prvom timu. Ipak, mladi napadač nikada nije debitovao za seniorsku ekipu, a ove sezone je bio dio Zvezdinog tima do 19 godina. Sa tom ekipom je prethodne sezone učestvovao u Ligi šampiona za omladince, a ti mečevi bili su mu preporuka za inostrani transfer.