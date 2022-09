Zapitao sam se - zašto toliko promašujemo?! Miloš Milojević: Zvezda ovim golom postala tim!

Trener Crvene zvezde naglasio značaj pobjede u Novom Pazaru i gol Aleksandra Pešića u 88. minutu.

Crvena zvezda pobijedila je Novi Pazar u gostima 2:1, a njen trener Miloš Milojević istakao je poslije utakmice značaj pogotka centarfora crveno-bijelih Aleksandra Pešića.

"Najbitnije je da smo osvojili tri boda na teškom gostovanju, jer nam je to bio cilj pred utakmicu i uspjeli smo da ga ostvarimo. Ovom pobjedom smo postali tim. Kada nismo na tom nivou da damo gol na vrijeme, da pokažemo da možemo da izguramo do kraja i osvojimo tri boda. To je najbitnije, taj karakter kod igrača, odnos i motivacija svih koji su počeli i završili utakmicu. Time sam izuzetno zadovoljan. Ima prostora za napredak u igri, ali nije lako protiv bloka od 10 fudbalera na 30 metara ispred gola Novog Pazara sa povoljnim rezultatom za njih. Ne zamjeram ništa, to je njihovo opredjeljenje, ali mora ovako, sa mnogo centaršuteva, dolazaka u kazneni prostor. Čestitam igračima, drago mi je što je Pešić sa klupe donio tri boda, bitno je za njega i za nas. Ovo nas vraća na dobar kolosijek i daje nam vjetar u leđa", rekao je Milojević, a prenio klupski sajt.

Milojević je otkrio da se u toku utakmice pitao - do kada će trajati ti promašaji?

"U toku utakmice kada smo promašivali, zapitam se - zbog čega toliko mašimo? Ali jedini put za to je da se kreira još više prilika, te da se sa još više vjere ulazi u šesnaesterac rivala i postižu golovi. To nam je primarni cilj, osvajanje bodova, pobjede u Evropi, kod kuće, na strani... Nemam nikakvu zamjerku kada je reč o odnosu prema igrača prema utakmici"- istakao je Milojević.