Željezničar na 101. rođendan dočekuje Slogu Meridian - Mulalić oprezan: Još ih drži euforija od ulaska iz Prve lige RS

"Hoćemo da se potrudimo da navijačima podarimo pobjedu i da zajedno slavimo 101. rođendan", rekao je trener Željezničara Edis Mulalić u najavi meča 11. kola m:tel Premijer lige BiH.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Željezničar igra izuzetno dobro ove sezone, trenutno sa Širokim Brijegom i Tuzlom siti dijeli lidersku poziciju, a tu želi da ostane i tokom reprezentativne pauze, koja će uslijediti nakon odigranih mečeva 11. kola m:tel Premijer lige BiH.

A naredni rival Sarajlijama biće Sloga Meridian, koju će ugostiti u nedjelju od 19 časova. Meč na "Grbavici" biće poseban za "plave", jer će u meču sa Dobojlijama biti obilježen 101. rođendan Željezničara.

"Sloga igra dobru polusezonu, drži ih euforija od ulaska iz Prve lige i nosi to nekako. Imali su oscilacija, ali dobra su i kompaktna ekipa. Zrinjski je imao veliku potrošnju u Evropi. Za ta takmičenja treba ti širok igrački kadar da odgovori kvalitetno. Tu se vidi da naša liga nije toliko za potcijeniti. Zrinjski se nakon Evrope vraća u našu ligu gdje je potrošnja takođe velika. Niko se još nije odvojio, da je dominantan u ligi, što je dobro za publiku i za javnost. Svako svakoga može pobijediti. Mislim da su i igrački kadrovi sastavljeni da je to negdje. Tako se pokazalo do sada. Niko nije ni slabiji toliko da možeš sigurno reći da ćeš pobijediti", rekao je trener Željezničara Edis Mulalić.

Kormilar Želje vjeruje da će njegov tim zabilježiti novi trijumf, te da će tako u dobrom raspoloženju zajedno sa navijačima proslaviti rođendan na "Grbavici".

"Čeka nas posebna, specifična, utakmica. Slavimo 101. rođendan i dabogda ih bilo barem još tri puta toliko. Spremali smo se za ovu utakmicu, imamo još dva treninga. Imamo problem sa Gasalom i aduktorom, Cocalić nam se vratio, radi sa nama, ali mislim da nije još toliko spreman. Pripremali smo se za datog protivnika, nadam se najboljem. Hoćemo da se potrudimo da navijačima podarimo pobjedu i da zajedno slavimo 101. rođendan", poručio je Mulalić.

Svjestan je i Armin Hodžić da predstojeći duel neće biti nimalo lak za njega i njegove saigrače.

"Očekuje nas jako teška utakmica, protiv jako dobre ekipe, koja je predvođena dobrim trenerom i dobrim igračima. Mi igramo kod kuće, pred našim navijačima i igramo za njih. Želimo pobjedu i da zajedno proslavimo rođendan", poručio je Hodžić.

M:TEL PREMIJER LIGA BIH - 11. KOLO:

Subota:

Tuzla siti - Borac (16.00)

Nedjelja:

Leotar - Sloboda (16.00)

Zrinjski - Igman (17.00)

Željezničar - Sloga Meridian (19.00)

Široki Brijeg - Posušje (19.05)

Ponedjeljak:

Velež - Sarajevo (16.00)