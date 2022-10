Bomba u Hrvatskoj - igrao na Mundijalu, sad će u drugu ligu u Zagrebu: Šokantan transfer poznatog fudbalera!

Hrvatski fudbaler slobodan je nakon raskida ugovora u Saudijskoj Arabiji, a dok čeka poziv Hajduka igraće drugu ligu Hrvatske.

Izvor: Profimedia

Šokantna vijest stiže iz Hrvatske! Bivši fudbaler Hajduka Filip Bradarić (30) blizu je dogovora sa hrvatskim drugoligašem, u kojem će provesti ostatak jesenjeg dijela sezone i to besplatno! Povremeni reprezentativac Hrvatske slobodan je nakon raskida sa Al-Ahlijem iz Saudijske Arabije, pa bi u Zagrebu mogao da održava formu do januarskog prelaznog roka.

Po njegovim riječima, dogovor sa fudbalskim klubom Jarun iz istoimenog zagrebačkog naselja je da Bradarić do januara nastupa za ovu ekipu kako bi održavao formu, a zatim pronađe neki novi angažman u karijeri koju je gradio u rodnoj zemlji, Italiji, Španiji i Saudijskoj Arabiji.

"Niko me iz dalmatinskih klubova nije zvao, a kao što sam već rekao, u prvoj HNL mogu da igram samo za Hajduk. Ljudi iz Jaruna su me zvali, dogovor je da treniram i igram besplatno do zime", potvrdio je za "Dalmatinski portal" bivši igrač Hajduka. On se već nekoliko puta pominjao kao pojačanje "Majstora sa mora", ali za sada nije došlo do senzacionalnog povratka na Poljud.

Nema sumnje da bi Bradarić, koji je igrao za Kaljari i Seltu, bio pojačanje i Hajduku a ne hrvatskom drugoligašu, ali su sve veće šanse da ga publika u Zagrebu gleda na mečevima Jaruna. Inače, klub u koji Filip Bradarić stiže poznat je i po situaciji koja nema nikakve veze sa sportom. Na ovom stadionu, u klupskim prostorijama, nastala je partija HDZ za čijeg je prvog predsjednika na istom mjestu izabran Franjo Tuđman.

Sada će se o njima pričati sa sportske strane, jer u redove drugoligaša stiže vezni fudbaler sa šest nastupa za reprezentaciju. Jednu od tih šest utakmica Filip je odigrao na Svjetskom prvenstvu u Rusiji kada je protiv Islanda proveo na terenu 25 minuta. Na ostalim mečevima bio je rezerva, ali je i to dovoljno da ga u Hrvatskoj pamte kao člana generacije koja je napravila najveći rezultat u istoriji tamošnjeg fudbala.