Petrić nakon pobjede nad Čukaričkim: Sad nam sve dolazi na naplatu, pričao sam o tome!

Trener Partizana Gordan Petrić sumirao je utiske nakon uzbudljive pobjede svog tima u derbiju kola protiv Čukaričkog.

Izvor: TV Arenasport screenshot

Fudbaleri Partizana uspjeli su nakon mnogo muka da upišu još jednu pobjedu u Superligi Srbije, njihovu devetu ove sezone, pošto su u Humskoj u vrlo uzbudljivoj utakmici savladali Čukarički 3:2. Čovek odluke u finišu meča bio je Slobodan Urošević, kapiten crno-bijelih, koji je prekratio muke svom timu protiv ratobornih gostiju.

Nakon meča, trener Partizana Gordan Petrić podsjetio je na svoje pređašnje riječi, ističući da je njegove pulene očigledno stigao umor, te da su i zbog toga imali više problema.

"Ono što sam pričao i prije otprilike 10 dana, jeste da li će moji igrači imati goriva da izdrže do 13. novembra? Jer ja sam se i plašio ove utakmice, ne zato što je Čukarički dobra ekipa, nego da li će nas stići umor. To se vidjelo kod nekih reakcija, kod pojedinih igrača. Žao mi je što možda Partizan nije ponovio igru od prije neki dan, ali možda je i Čukarički po šansama danas zaslužio bod. Ušli smo u neki umor i sad je na nama da oporavimo igrače do četvrtka i naredne utakmice. Neke utakmice koje su odlagane u početku, danas nam dolaze na naplatu", podsjetio je Petrić da Partizanu predstoji zaostala utakmica domaćeg prvenstva koju će za četiri dana igrati protiv Napretka.

Na pitanje da li bi poslije završetka utakmice i "vruće glave" mogao da analizira šta to zamjera svojim igračima, trener crno-bijelih je bio jasan.

"Nije meni vruća glava, uvijek sam ja hladan. Nemam šta da im zamjerim. Bili su u nekim trenucima spori sa loptom. Kad imate svježinu i sigurnost, to sve dolazi kondicionom spremom. Možda samo da su bili iskusniji, da mirnije na pravi način završe utakmicu, nemam ja šta da im zamjeram", rekao je Petrić. Sa druge strane, trener Čukaričkog Dušan Kerkez istakao je da ostaje žal za bodom protiv Partizana, koji je opisao kao tim u najboljoj formi u ovom trenutku.

"Ne mogu da budem zadovoljan porazom, previše jeftino smo primali golove, pogotovo ovaj treći. Najavljivao sam utakmicu i drago mi je da su moji igrači odigrali mušku utakmicu, protiv Partizana koji je možda trenutno u najboljoj formi u ligi. Mislim da smo zaslužili bar nerješeno, ali čestitam mojim momcima na požrtvovanoj utakmici", rekao je Dušan Kerkez.