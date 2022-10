Dosta će vode proteći Dunavom i Savom da ja budem kao on: Partizan briljira, Petrića porede s legendom, a on ni da čuje!

Partizan u nedjelju dočekuje Čukarički, a trener crno-bijelih poručuje da je njegova ekipa nogama čvrsto na zemlji nakon nove pobjede u Konferencijskoj ligi.

Fudbaleri Partizana su upisali još jednu evropsku pobjedu, pošto su u četvrtak savladali Keln po drugi put u sedam dana. Trijumf 2:0 u Beogradu doveo je crno-bijele na prvo mjesto u grupi Konferencijske lige dva kola prije kraja, ali vremena za mnogo slavlja nema. Novi izazov je na programu već u nedjelju.

Ekipa Gordana Petrića u Humskoj dočekuje Čukarički (početak u 18.30) u meču 15. kola Superlige Srbije, a trener crno-bijelih je svjestan da njegova ekipa mora da se dobro pripremi za taj susret i ne dozvoli opuštanje.

"Prva utakmica poslije utakmice u Evropi može da bude problematična, pošto je tu bilo dosta emocija, dosta smo se istrošili. Igramo protiv talentovane ekipe. Igrači Čukaričkog su 'pismeni', prošli su sve te škole i selekcije, tako da će to biti nova prilika za dokazivanje. Vidjećemo da li ćemo da rotiramo. Imam u glavi da rotiram par igrača, ali vidjećemo danas tokom treninga. Ja sam već zaboravio prošli meč, nadam se i moji igrači da su koncentrisani. Svaka utakmica je dokazivanje i nadam se da će sutra biti sve u redu", počeo je Petrić.

On kaže da njegova ekipa shvata da ne sme da "poleti" poslije velike evropske pobjede.

"Pa i poslije prve utakmice sa Kelnom, rekao sam da su igrači poslije slijetanja na beogradski aerodrom, da su čvrsto nogama na zemlji. Ali to polazi od svih nas iz stručnog štaba. Ako sam ja u toj priči da sam na zemlji, mislim i da su igrači Partizana u tome. Oni treba da odrade posao, na kraju krajeva su i plaćeni da odrade posao. Nekad to što daju maksimum napravi da dobijemo utakmicu, nekad da izgubimo, ali generalno mislim da su oni čvrsto na zemlji. Ne gledam u to koji smo na tabeli ili koji je Čukarički. Gledamo od utakmice do utakmice, gledaćemo da ih nadmudrimo i dobijemo, ali da ne pričamo neku priču samo da bih pričao. Partizan je sutra favorit i od nas sve zavisi."

Kako kaže, izlasci Rikarda Gomeša i Kristijana Belića na meču protiv Kelna nisu bili ozbiljni problemi.

"To su bili udarci, Rikardo i Belić. Njih dvojica su imali udarce, ali ništa posebno, to za dan ili dva prolazi. Nadam se da su svi spremni."

Petrić je ponovo govorio o Konferencijskoj ligi.

"Sve ovo što smo mi pobijedili Keln, i pre neki dan, sve će se to zaokružiti kad se završi grupa. Imamo dobre šanse da prezimimo u Evropi. Lijepo je što su igrači pokazali da mogu da igraju protiv ekipe koja dolazi iz pet najjačih liga, ali to je bilo prije neki dan."

I dok je njegov prijatelj Zoran Mirković ovih dana govorio da ga Petrić kao trener podsjeća na Ivicu Osima. Ali trener Partizana to ne prihvata.

"Znate kako, prvo skoči pa reci hop. Ali dosta će vode proteći Dunavom i Savom da ja budem blizu Ivice Osima, a ne samo njega, nego svih trenera koji su mene trenirali. Ima tu dosta još da se radi. Moja procjena u narednom periodu je koliko ću ja daleko ići s ovim trenerskim poslom i koliko ću se dati da budem trener, kao što je to Ivica Osim. Ali mnogo će vode proteći da ja budem blizu njega", zaključio je Gordan Petrić.