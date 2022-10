Ljudi, pa nije ovo mala stvar! Partizan za sedam dana dvaput tukao bundesligaša!

Partizan je dva puta pobijedio Keln, ali važan podatak je i da nisu primili gol.

Partizan je drugi put u posljednjih sedam dana savladao Keln, odigravši još bolju utakmicu nego što je to bilo na gostovanju. Do pobjede možda vrijedne proljeća u Evropi, crno-bijeli stigli su preko Fusenija Dijabatea u 15. i Rikarda Gomeša u 52. minutu, međutim da bi posao bio "obavljen do kraja", morala je i odbrana da bude koncentrisana do kraja, posebno kada je Keln u finišu upalio motore i krenuo po povoljniji rezultat.