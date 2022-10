Maksimović poslije remija sa Zrinjskim: Bili smo otpisani, ali smo pokazali da smo tvrd orah!

"Ovaj bod nam znači rezultatski, ali i na polju samopouzdanja", rekao je trener Leotara Marko Maksimović poslije remija sa Zrinjskim.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Leotar i Zrinjski remizirali su 1:1 u nedjelju čime je prekinuta serija aktuelnog šampiona od pet uzastopnih poraza.

Trener Leotara Marko Maksimović u izjavi za MONDO govorio samo o fudbalskim temama, ne želeći da u prvi plan stavlja incidente koji su se desili poslije meča.

Nakon prve pobjede ostvarene sa Trebinjcima, Maksimović je uspio da osvoji i bod protiv aktuelnog šampiona u utakmici koju su osim incidenata obilježila i dva prelijepa gola, prvo Nemanje Bilbije, potom i Harisa Handžića.

"Otkako smo došli znali smo da će izazovno biti teško, ali smo tu neku našu energiju prenijelii na igrače, tako da to ide u pozitivnom smjeru i već je polako i rezultatski vidljivo. Uzeli smo pet bodova na nekom teškom rasporedu u četiri kola i definitivno imamo razlog da budemo optimisti do kraja prvenstva, mada neće biti lako. Dočekujemo sve favorite na tabeli, tako je bilo sada i sa Zrinjskim, koji je već dugo dominantan, ali mi smo odigrali borbenu i taktički pametnu utakmicu i stigli do boda koji će nam značiti i na polju samopouzdanja i bodovno. Do kraja polusezone okušaćemo izvući maksimum iz postojećeg kadra, a onda da vidimo šta i kako. Bili smo otpisani, ali smo pokazali da možemo i sigurno ćemo biti tvrd orah za sve", rekao je Maksimović.

Njegova ekipa uspjela je da nadoknadi minus, a golman Dušan Puletić, kojeg je Nemanja Bilbija majstorski lobova za vođstvo „plemića“, sjajnim intervencijama u finišu meča sačuvao je bod svom timu.

"Za veliku pohvalu je kada se protiv šampiona vratiš rezultatski, pogotovo nakon primljenog gola poslije naše propuštene prilike. Na kraju je Puletić, koji jesjajan golman, odbranio jako tešku situaciju. Moramo biti zadovoljni igrom, a moram da naglasim da imamo publiku koja je stvarno iza nas i to nam je jako važno u ovoj našoj borbi", zaključio je Maksimović.