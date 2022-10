Disciplinska komisija: Čekamo izvještaje delegata i policije, sjednica o incidentima u Trebinju u utorak ili srijedu!

Disciplinska komisija FSBIH o incidentima u Trebinju raspravljaće na sjednici u utorak i srijedu, nakon čega se očekuju kazne, potvrđeno je MONDU.

Izvor: Youtube/printScreen

Neredi u Trebinju poslije duela Leotara i Zrinjskog obilježili su 14. Kolo Premijer lige BIH.

Nakon remija 1:1 došlo je prvo do verbalnog sukoba pojedinih članova jednog i drugog kluba,a sve je kulminiralo fizičkim obračunom ispred stadiona Police u kojem je učestvovao trener Zrinjskog Sergej Jakirović.

Učesnike incidenata ispred stadiona Police sada se suočavaju sa kaznama koje mogu ići od novčanih do zabrana obavljanja funkcija, pa čak i isključenja iz fudbalske organizacije.

Disciplinskim pravilnikom FSBIH u članu 53. Koji se odnosi na napad sportskog radnika navodi se da "sportski radnik, koji fizički napadne igrača, sportskog radnika svoga ili protivničkog kluba ili gledaoca, biće kažnjen zabranom vršenja funkcije od šest mjeseci do godinu dana i novčanom kaznom od 500 KM do 1.000 KM", a ukoliko se okvalifikuje kao teži prekršaj sportski radnik će biti kažnjen isključenjem iz nogometne fudbalske organizacije i novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.

Za učestvovanje u tuči prema članu 54. predviđeno je da se igrač kažnjava zabranom igranja najmanje šest utakmica i novčanom kaznom od 500 KM, a sportski radnik zabranom obavljanja funkcije od tri mjeseca do godinu dana i novčanom kaznom od 1.000 KM.

Članovi Disciplinske komisije FSBIH razmatraće i postojanje eventualnih prekršaja iz člana 51. koji se tiču napada igrača na sportskog radnika, a gotovo sigurno dio odgovornosti će snositi i FK Leotar zbog loše organizacije utakmice.

Predsjednik Disciplinske komisije FSBIH Nermin Kljajić u izjavi za MONDO potvrdio je da će sjednica komisije biti održana u utorak ili srijedu nakon što dobiju izvještaje delegate i policije, kao i sve ostale potrebne informacije o incidentima u Trebinju.

"Tek kada dobijemo zapisnik vidjećemo da li je ovo tretirano in a osnovu svih tih izvještaja ćemo donijeti odgovarajuće disciplinske sankcije. Teško je u ovom trenutku odrediti kvalifikaciju djela, jer moramo prvo da vidimo izvještaj delegate, a tražićemo naravno i izjašnjenje aktera, vidjećemo i da li ima izvještaj policije. Tek kada prikupimo sve dokaze onda ćemo izvršiti kvalifikaciju. Može biti i nesportsko ponašanje, može biti i fizički napada, ali tek nakon izvještaja delegate i policije vidjećemo kako će se okvalifikovati”

“Tu ima i do organizatora, ima i propusta koji se tiču organizacije utakmice. Sve su to stvari koje ćemo ocijeniti. Uglavnom disciplinski prekršaj će biti”, rekao je Kljajić.

U međuvremenu se u ponedjeljak prijepodne oglasila i Policijska uprava Trebinje, čiji pripadnici su morali da intervenišu i zaustave nerede.

Iz Policijske uprave Trebinje su naveli da je policija juče spriječila narušavanje javnog reda i mira u većem obimu ispred fudbalskog stadiona "Police".

"Nakon odigrane utakmice između FК Leotar i FŠК Zrinjski Mostar ispred stadiona 'Police', došlo je do nagurivanja više osoba. Policijski službenici Policijske stanice Trebinje preduzimaju sve mjere i radnje s ciljem utvrđivanja pojedinačnih odgovornosti u događaju, o čemu ćemo javnost naknadno da obavijestimo”, naveli su iz trebinjske policije.