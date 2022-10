Jakirović nakon skandala u Trebinju komentarisao i suđenje: Poništena su nam dva čista gola!

Trener Zrinjskog Sergej Jakirović je u najavi utakmice Kupa BiH protiv Zvijezde 09 govorio i o utakmici sa Leotarom.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Leotar i Zrinjski remizirali su 1:1 u nedjelju nakon dva prelijepa pogotka Nemanje Bilbije i Harisa Handžića. Duel u Trebinju ipak se neće ostati upamćen po lijepom, već po incidentima koji su odbili nakon meča na Policama.

Ispred stadiona je došlo do koškanja, pa i fizičkog sukoba između Sergeja Jakirovića i igrača Leotara, među kojima je bio i kapiten Leotara Đoko Milović.

Pred "plemićima" je sada utakmica Kupa BiH protiv Zvijezde 09, a trener Mostaraca je u najavi ove utakmice iskoristio priliku da još jednom prokomentariše meč u Trebinju.

"Kao šta sam rekao i tamo igrali smo 20 minuta dobro i onda prestali. Koliko god da je teško igrati na onom terenu, pristali smo na njihov način igre i nabijanje lopte što je više odgovaralo njima. Primili smo gol iz fantastičnog slobodnjaka, onda smo stiskali, dali dva gola, koja ne znam zašto su poništena, gledao sam snimak i sve je bilo čisto, zašto su nam ih poništili, ne znam. Na kraju podjela bodova, ali ostaje žal za postignuta dva pogotka koja ne mogu biti čistija", rekao je Jakirović.

Jakirović se zatim okrenuo duelu protiv ekipe iz Etno sela Stanišić.

"Zvijezda 09 je ekipa koja ima abicije u svojoj ligi već godinama, tu se bore sa Krupom i Slobodom iz Novog Grada, imaju mladu ekipu pojačanu sa iskusnim igračima, Mi želimo što dalje stići u Kupu BiH, sutra ćemo izvesti ekipu koja će i meni dati informacije o širini rostera. Stalno se priča o tome, a ja sam koristio nekih 15-ak istih igrača, pa me zanima imamo li tu širinu ili je to samo na papiru. Sutra im je prava prilika da pokažu zašto su tu", dodao je on.

Susret između Zvijezde 09 i Zrinjskog se igra sutra od 14 časova s direktnim prenosom na Arenasport kanalima.