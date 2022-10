Svađa trenera Zrinjskog i Željezničara: Ako je bio seljakluk u Mostaru, šta je bilo večeras na "Grbavici"?

Nakon derbija između Željezničara i Zrinjskog, došlo je do verbalnog sukoba izmeđa Edisa Mulalića i Sergeja Jakirovića.

"Plemići" su golom Marija Tičinovića slavili protiv Želje (0:1) u derbiju 13. kola m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine i revanširali se za poraz na stadionu "Pod Bijelim brijegom".

Nakon meča uslijedio je verbalni duel dvojice trenera - Edisa Mulalića i Sergeja Jakirovića.

"Prva utakmica kada smo dobili u Mostaru 2:1. Zamisli usudio se neki 'mali' Željo da pobijedi 'velikog' Zrinjskog. Nemam ništa protiv gospodina Jakirovića. Mislim da je izjava poslije te utakmice bila u smislu, mene ne interesuje i reći ću kako jeste. Tada je rekao da nam je liga to što jeste, zbog nekog valjanja tada u Mostaru. Kada smo došli da se pozdravimo, imao sam opasku, da li je to bilo isto danas, samo kontra slučaj? On nije tako mislio. Riječ po riječ. Otišlo je u nekom drugom pravcu. Ja mu čestitam. Ali Željo je veći klub od Zrinjskog. On nameće kroz medije i govori igraju dva najveća kluba. Razumiješ? Ako je tada bio neki seljakluk sa strane Željezničara. Ali šta je bilo danas od strane tvog tima? Ako ga je to uvrijedilo. Ali nemoj da neke stvari sa visine gledamo. Ako si realan i pošten. Šta je danas bilo? Da Bog da osvojili opet titulu, a ti trenirao Dinamo Zagreb", rekao je Mulalić.

S druge strane šef struke Mostaraca nije želio detaljnije da ulazi u priču o sukobu sa trenerom domaćih.

"Može ostati među nama. Ako budem šta govorio, reći će da izmišljam, ali nije bilo korektno i na tome ću se zaustaviti. (Od koga nije bilo korektno? Trenera Želje?) Tako je".

Tražili su novinari dodatno pojašnjenje od Jakirovića o "valjanju" koje se spomenuo Mulalić.

"To nije istina. Imate moju konferenciju za štampu poslije utakmice i može poslušati na Jutjub kanalu Zrinjski televizije", prenijela je N1 televizija.

