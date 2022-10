"Željo" na prvom mjestu dočekuje derbi sa Zrinjskim: Niko nam ništa nije poklonio, 22 boda čista kao suza!

Veliki derbi bh. fudbala igra se u subotu na sarajevskoj "Grbavici".

Izvor: Anadolija/Samir Jordamović

Jedan od dva velika derbija 13. kola m:tel Premijer lige BiH, uz okršaj Sarajeva i Borca, odigraće se na sarajevskoj "Grbavici".

U istom terminu kad se sastaju bordo i crveno-plavi tim (subota, 17.00 časova), snage će odmjeriti i Željezničar i Zrinjski, koji malo po malo "nadoknađuje propušteno" i apsolvira utakmice koje su morale da budu odgođene zbog nastupa na evropskoj sceni, o kojem je, u najavi utakmice, govorio i strateg plavih Edis Mulalić.

"Postala je floskula, ali zaista čeka nas teška utakmica sa dobrim protivnikom koji je prošle godine bio dominantan u svim segmentima, protivnika kojeg je penal dijelio od grupne faze Konferencijske lige. Igrali smo već jednom sa njima (pobjeda Željezničara u Mostaru 1:2, op.a.), pripremali smo se cijele sedmice na način na koji bi sutra trebalo da igramo", rekao je Mulalić, koji u ovom duelu neće moći da računa na suspendovane Mekića i Beganovića, te Gasala zbog povrede tetive.

Željezničar je trenutno prvoplasirani tim uz 22 boda, koliko ima i drugoplasirani Široki Brijeg, ali uz slabiju gol-razliku. Na veoma dobar start sezone nisu ostali imuni ni navijači, čiju ogromnu podršku Mulalić očekuje i u subotnjem duelu.

"Drago mi je da su ljudi prepoznali ono što radimo. Nama niko ništa nije poklonio, 22 boda su čista kao suza i drago mi je da su ljudi to prepoznali i da dolaze. I kad nije išlo pružali su nam podršku, a ovo je jedan mali način kako da im se odužimo. Igrači znaju i shvataju za koliki klub i za koga igraju, da u svakom momentu mogu na bilo kojeg protivnika da dogovorena način na koji Željo to zahtijeva. Uzvratićemo navijačima radom, onim što nas je krasilo cijeli period i ono što ovaj klub krasi čitav vijek, a to je rad, bez neke priče i pompe, najavljivanja. Iidemo od utakmice do utakmice, da budemo skoncentrisani, idemo jedni za druge. Kažem opet, samo zajedno, i igrači, i navijači i i klub izaći iz svih problema koje imamo. Poruka je malo duža, ali ko je pametan shvatiće", poručio je Mulalić.

