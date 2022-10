Viroza zabrinula Trebinjce, ali Maksimović je optimista: Nadam se da ćemo imati razloga za slavlje

Leotar će u subotu od 15 časova na svojim "Policama" ugostiti Slogu Meridian.

Leotar je i dalje "fenjeraš" m:tel Premijer lige BiH. Uprkos promjeni na klupi i dolasku Marka Maksimovića, Trebinjci nisu uspjeli da ostvare napredak na tabeli, a sad će priliku da se približe ekipama koje su iznad njih imati protiv Sloge Meridian.

Dobojlije u subotu od 15 časova gostuju na "Policama", a svi u taboru nekadašnjeg šampiona BiH vjeruju da će imati razloga za slavlje nakon ovog susreta.

“Mislim da nas očekuje utakmica između ekipa koje su podjednakog kvaliteta. Protekle dvije utakmice protiv Slobode i Željezničara daju nam pravo za optimizam, iako smo osvojili samo jedan bod, ali sve što je traženo od igrača je ispunjeno i sa tog aspekta možemo ih pohvaliti", rekao je Maksimović u najavi utakmice.

Trebinjci su se tokom sedmice susreli sa problemima. Nekoliko igrača je pod virozom, te je upitan njihov nastup u meču 13. kola bh. elite.

"Već šestorica igrača se požalila na temperaturu i nisu trenirali. To su Đajić, Stojković, golman Perišić, Pervan, Cvetković… To će nam predstavljati problem za sastavljanje ekipe, jer još uvijek ne znamo da li će se do utakmice neko novi požaliti. Međutim, jedanaest igrača koji istrče na teren će morati da ponove pristup iz prethodnih utakmica i nadam se da ćemo neke šanse koje smo kreirali protiv Slobode i Željezničara ovaj put realizovati i imati razloga da se radujemo poslije utakmice", poručio je trener Leotara.

Haris Handžić nedavno je stigao u klub, prve minute upisao je protiv Željezničara, a sada se nada da će konačno uspjeti da obraduju navijače u Trebinju.

"Veoma važna utakmica za nas, što nosi jednu dodatnu težinu. Sa tri boda iz ove utakmice priključili bismo se ekipama koje se bore za opstanak. Daćemo sve od sebe da ispunimo zahtjeve stručnog štaba, zaigramo jako od prve minute i da konačno obradujemo naše navijače."

Duel na "Policama" povjeren je zeničkom arbitru Sabriji Topaloviću.

M:tel Premijer liga BIH - 13. KOLO:

Igman - Velež 0:1 (0:0)

/Zajmović 86/

Subota:

Leotar – Sloga Meridian (15.00)

Sloboda – Široki Brijeg (15.00)

Željezničar – Zrinjski (17.00)

Sarajevo – Borac (17.00)

Nedjelja:

Posušje – Tuzla siti (15.00)