Jahić i Kurtalić najavili utakmicu protiv Širokog Brijega: Pobjedom želimo obradovati naše navijače

Adnan Jahić šef stručnog štaba Slobode i fudbaler Alen Kurtalić najavili su meč protiv Širokog Brijega

Izvor: Promo/FK Sloboda Tuzla

U 13. kolu nogometne m:tel Premijer lige BiH, fudbaleri Slobode na Gradskom stadionu u Banovićima dočekuju ekipu Širokog Brijega.

Tim povodom u pres centru, danas je održana i konferencija za medije. Pristunima su se obratili Alen Kurtalić fudbaler i Adnan Jahić šef stručnog štaba Slobode. Jahić je istakao kako je Široki jedna kompaktna ekipa što trenutno pokazuje i njihova pozicija na tabeli. Međutim, uz podršku domaćih navijača očekuje maksimalan pristup svojih igrača i pozitivan rezultat.

"Svaki naredni protivnik je izuzetno težak i vidjeli smo da nijedna utakmica nije lagana. Široki Brijeg je naš stari rival, predvođen iskusnim trenerom na klupi. Ono što ja zahtijevam i što ću zahtijevati od svojih igrača je maksimalna angažovanost od prve minute i maksimalno zalaganje, tako da ćemo iz te neke borbe pokušati doći do pobjede. Ono što smo ostali dužni, kako igrači tako i ja, je da obradujemo naše navijače pobjedom. Mislim da oni to zaslužuju, međutim ne smijemo srljati i moramo biti skoncentrisani od prvog do zadnjeg minuta. Moramo imati disciplinu u igru jer Široki Brijeg ima potencijal da svaku našu nepromišljenu grešku može kazniti", rekao je Adnan Jahić šef stručnog štaba Slobode.

Šef stručnog štaba Slobode će za sutrašnju utakmicu na raspolaganju imati sve igrače osim kartoniranog Melvina Osmića i povrijeđenog Filipa Erića, koji se operisao i koji od sutra kreće sa terapijama. Od povrede ramena u potpunosti se oporavio Emir Jusić koji će također biti u konkurenciji. Jedan od onih koji će biti u rosteru za sutrašnju utakmicu je i Alen Kurtalić, koji je istakao kako Slobodu sutra očekuje zahtjevan meč, ali da su momci tokom čitave sedmice kvalitetno trenirali i žele pobjedom obradovati svoje navijače.

"Što se tiče Širokog Brijega to je jedna jako kvalitetna i tvrda ekipa što pokazuje i pozicija na tabeli. Mi na domaćem terenu moramo ići na pobjedu. Mislim da su svi momci spremni, radimo u dobroj atmosferi. Pozvao bih sve navijače da dođu u Banoviće da bi na kraju svi zajedno mogli slaviti pobjedu", rekao je Alen Kurtalić fudbaler Slobode.

Na pitanje novinara o igrama Slobode u prethodnom periodu, Jahić je istakao kako je zadovoljan načinom igre, te naglasio da je crveno-crnima falilo i malo sportske sreće u prethodnim utakmicama, što se odrazilo i na trenutnu poziciju na tabeli.

Utakmica između Slobode i Širokog Brijega na rasporedu je sutra, na Gradskom stadionu u Banovićima, sa početkom u 15 časova Jahić i Kurtalić ovom prilikom još jednom su pozvali navijače, da dođu da ih podrže i budu dodatan vjetar u leđa crveno-crnima.