Marinović pred derbi sa Sarajevom na Bilinom polju: Vidjećemo naše pravo lice i koliko možemo na dobrom terenu!

Trener Borca Vinko Marinović upozorio da bodovni saldo Sarajeva ne odražava najbolje igre koje klub sa Koševa prikazuje.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

U petak će biti odigrana prva utakmica 13. kola M:tel Premijer lige BIH, ali u subotu nas očekuju dva najzanimljivija duela, dva derbija koja će biti odigrana u isto vrijeme.

Željezničar će dočekati Zrinjski od 17 časova na Grbavici, a u isto vrijeme Sarajevo će u drugom derbiju kola dočekati banjalučki Borac na Bilinom polju u Zenici.

Sarajevo u ovaj derbi ulazi sa serijom od dva remija i dva poraza, ali trener Borca Vinko Marinović upozorava da to nije najbolji odraz igara koje prikazuje ekipa sa Koševa.

"Igramo derbi sa Sarajevom, odličnom ekipom koju u zadnje vrijeme možda ne prate rezultati u odnosu na ono što su prikazali. To je ekipa koja stvara dosta šansi, ali ima malo slabiju realizaciju. Ali ovo su derbi utakmice u kojima uvijek morate biti na visokom nivou, morate obratiti pažnju na svaki detalj ukoliko želite pozitivan rezultat. Zadnje dvije utakmice smo pobijedili, ima tu dosta napretka, naravno ima i dosta stvari još treba raditi, ali sa optimizmom putujemo na utakmicu protiv Sarajeva", rekao je Marinović.

On je prokomentarisao i eventualni pritisak pod kojim se nalazi ekipa Sarajeva s obzirom na posljednje rezultate.

"Rekao sam već da Igraju dobro i zaslužili su vjerovatno više bodova. U Sarajevu uvijek ima pritiska i to je sasvim normalno, to je ekipa koja se bori za prvo mjesto. Očekujem da će krenuti ofanzivno od prve minute i zato mi moramo da budemo oprezni, ne smijemo da dozvolimo da se u tom otvaranju utakmice desi negativan rezultat, a kasnije možemo da iskoristimo taj pritisak da se nametnemo igrom ili eventualno kroz neke tranzicije, da dođemo do šanse ili gola".

Derbi između Sarajeva i Borca igra se na Bilinom polju, a to je praktično tek druga utakmica ove sezone u kojoj će Borac igrati na kvalitetnoj travnatoj podlozi.

"Imaćemo dobar teren za igru tako da ćemo i mi vidjeti ono pravo lice, koliko stvarno možemo na jednom dobrom terenu. Očekujem da će to biti dobro i da ćemo pokazati ono što se od nas očekuje“, poručio je Marinović.

Vezni igrač Borca Nedeljko Piščević istakao je da je ekipa konačno uhvatila kontinuitet i da se nada da će donijeti bodove u Banjaluku.

"Konačno smo uhvatili niz pozitivnih rezultata, znamo svi da u posljednje vrijeme nismo mogli da uhvatimo kontinuitet, da imamo dosta oscilacija. Na posljednje tri utakmice napravili smo dobar rezultat, ekipa raste, dobro radimo i samo tako treba da nastavimo. Nadam se da ćemo uspjeti da donesemo bodove u Banjaluku“, rekao je Piščević.

"Oni su mlad tim, napadačka ekipa, igraju dobro, u zadnjem periodu kao što je trener rekao, nemaju bodovni rezultat, ali igraju dobro. Mislim da će pokazati to i pred svojim navijačima, i mislim da će biti dobra utakmica za gledanje na dobrom terenu. Oni igraju napadački, za gol više i mislim da se tu dosta otvara prilika za neke kontre za tranziciju da bi mogli da ih ugrozimo", dodao je Piščević koji se raduje igranju na Bilinom polju s obzirom na kvalitet terena.

"Jedva čekam, mislim da će biti dobra utakmica za gledanje, poslije dužeg vremena".

Fudbaler Borca koji je ljetos stigao u Banjaluku osvrnuo se i na dosadašnji boravak među crveno-plavima.

"Ovo je turbulentna sezona. Privikavam se i ja i dosta nas koji smo došli. Nismo se snašli odmah na početku, ali kao ekipa rastemo i nadam se da će kada se ovi tereni srede to dosta bolje izgledati".

M:tel Premijer liga BIH, 13. kolo

Petak

Igman – Velež (15.00)

Subota:

Leotar – Sloga Meridian (15.00)

Sloboda – Široki Brijeg (15.00)

Željezničar – Zrinjski (17.00)

Sarajevo – Borac (17.00)

Nedjelja:

Posušje – Tuzla siti (15.00)