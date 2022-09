Trener Sloge Meridian "opleo" po Željezničaru: Jeftini seoski trikovi, ne priliči im takav kapiten, poput Indijanca!

Zoran Ćurguz, šef struke dobojske Sloge Meridian, nije se pojavio na konferenciji za štampu poslije poraza od Željezničara u 11. kolu m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Rade Šešlak

Dobojlijama je na "Grbavici" presudio Armin Hodžić u 38. minutu meča na proslavi 101. rođendana sarajevskog kluba.

"Ja sam i prije meča čestitao Željezničaru na 101. godini postojanja jer smatram da je to jedan od najboljih klubova na ovim prostorima. Meč je završen pobjedom Želje, ja im čestitam, ali moglo je da bude i drugačije. Da li su zaslužili, ostaje diskutabilno. Mi smo u prvom poluvremenu propustili dva zicera da damo pogotke, pa bi utakmica otišla u drugom pravcu. Ono što je Željezničar mogao u prvom dijelu su samo prekidi i tako su nam i dali gol. U drugom dijelu smo ih ograničili, nisu nam napravili nijednu šansu niti iz igre niti iz prekida. Dobro, možda je to bio njihov način da sačuvaju rezultat, međutim ono što je mene razočaralo kao čovjeka i zbog čega nisam došao (na press konferenciju)...", rekao je Ćurguz i nastavio:

"Smatram da Željezničar mora da ima boljeg kapitena od ovog, gospodin (Aleksandar) Kosorić je više ličio na jednog 'Indijanca' nego na pravog kapitena kako se ponašao na terenu. To mu je neko dozvolio da radi. Pravili su opstrukciju igre, posljednjih 20 minuta se igralo samo pet i koristili su jeftine trikove. Smatram da Željezničaru to ne priliči pogotovo što je igrao protiv ekipe koja je tek ušla u m:tel Premijer ligu BiH i koja je željela da se nadigrava. Ranije sam najavio da nećemo izbacivati loptu iz igre, vidjeli ste da je u takvoj situaciji odmah igrač Želje ustao i nastavio da igra. Moramo tražiti bolji fudbal, bolji odnos i mnogo više fer-pleja u igri, a ne da se služimo jeftinim seoskim trikovima kako bismo došli do pobjede", dodao je trener Dobojlija, a prenijele "Sportske vijesti".

(mondo.ba)