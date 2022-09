"Možda najveća pobjeda u istoriji dobojske Sloge"

Šef struke dobojske ekipe bio je prezadovoljan minimalnom pobjedom nad Mostarcima.

Zoran Ćurguz blistao je poslije pobjede Sloge Meridian nad mostarskim "plemićima" na stadionu u Modriči!

"Velika pobjeda, možda i najveća u istoriji kluba. Odigrali smo kako smo i morali, čvrsto u duplom defanzivnom bloku i da pokušamo nešto da napravimo iz tranzicije. Dali smo taj pogodak. Žao mi je što (Luka) Kulenović nije postigao drugi gol, ali i ovako je slatko. Čestitam Zrinjskom, bilo je tenzija, ali neko drugi je kriv za te tenzije, nismo ni mi ni Zrinjski. Da Mostarci nisu bili umorni, vjerovatno bi bilo drugačije", rekao je Ćurguz nakon meča za "Arenu sport".

Njegov kolega sa klupe Zrinjskog Sergej Jakirović čestitao je Dobojlijama na zasluženoj pobjedi, ali nije želio da potvrdi kako je umor njegovog tima zbog velikog broja utakmica kumovao porazu.

"Imali smo jalovi posjed, nismo bili pretjerano konkretni, mada kako smo krenuli u utakmicu trebali smo povesti 1:0 u prvih 15 minuta. Naravno, kako to biva primimo gol iz prekida, iz jedne neodgovornosti, imamo igrača, ne čuvamo ga i nakon toga znao sam da će biti teško jer se odugovlači, svaki pad je faul, ležanje, bla bla bla, ali na kraju moramo čestitati Slogi na zasluženoj pobjedi. Nismo umorni, to je alibi, imali smo četiri nova igrača, poslije ubacili pet novih, tako da to su gluposti. Smatram da igrači koji igraju za Zrinjski moraju pokazati kvalitet bez obzira kakav je teren. Težak je veoma teren jer nije protočan, nije mokar, ali nema veze, čestitam Slogi na zasluženoj pobjedi", izjavio je trener "plemića".

