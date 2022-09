Sloga Meridian srušila šampiona BiH! Zrinjski bez šuta u okvir gola u Modriči! (VIDEO)

Mostarski Zrinjski doživio je treći poraz u m:tel Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Aktuelni šampion Bosne i Hercegovine stigao je u Modriču s namjerom da zabilježi četvrti uzastopnu pobjedu u zaostalom meču četvrtog kola m:tel Premijer lige BiH, ali je serija Zrinjskog zaustavljena u duelu sa Slogom Meridian.

SLOGA MERIDIAN - ZRINJSKI 1:0 (1:0)

Iako su "plemići" imali više od igre, ubjedljivi posjed lopte i nekoliko solidnih prilika preko kapitena Nemanje Bilbije i iskusnog defanzivca Slobodana Jakovljevića, Dobojlije su uspjele da stignu do četvrtog trijumfa u sezoni.

Gol odluke pao je u 34. minutu kada je po desnoj strani probio Staša Baštić i centirao u peterac, povratnu loptu je spustio Dušan Ristić, a glavom je u mostarsku mrežu poslao Mario Krstovski - 1:0.

Bio je to njegov treći pogodak ove sezone, ali ga Makedonac nije proslavio s obzirom da je iz Mostara stigao u Slogu Meridian.

U nastavku je tim Sergeja Jakirovića sve karte bacio u napad s namjerom da napravi preokret, ali uprkos inicijativi i velikom pritisku, Mostarci nisu uspjeli da kreiraju nijednu stopostotonu šansu niti su uputili nijedan udarac u okvir gola Mihajla Dabića.

Ali, jeste Sloga, odnosno Luka Kulenović, koji se u 57. minutu našao u mat poziciji - istrčao je kontru, ali je u ključnom trenutku, Slobodan Jakovljević blokirao njegov šut i spriječio Slogu da udvostruči prednost i praktično riješi pitanje pobjednika.

Ipak, ekipa Zorana Ćurguza je do kraja uspjela da izdrži sve napade "plemića" i zasluženo stigne do sva tri boda, koja ju je odvela do pete pozicije na tabeli.

SLOGA: Dabić, Dadić, Popara, Đorić, Krstovski, Šaula, Čolić, Basrak, Ristić, Baštić, Milanović.

ZRINJSKI: Čondrić; Ćorluka, Jakovljević, Magdić, Memija; Sučić, Ilinković, Janković, Ćuže, Jukić; Bilbija.

m:tel Premijer liga BiH

četvrto kolo

Sloga Doboj - Zrinjski 1:0 (1:0)

/Krstovski 34/

