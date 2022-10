Maksimovićev prvi trijumf na klupi Leotara: Do kraja sezone još 20 kola, borba se ne završava danas

Leotar zabilježio veliki trijumf u borbi za opstanak u m:tel Premijer ligi BiH.

Izvor: Promo/FK Leotar/Čedomil Mucović

Leotar se vraća u igru za opstanak u m:tel Premijer ligi BiH.

Iako je još rana faza prvenstva, Trebinjci su uoči današnjeg meča sa Slogom Meridian bili čvrsto zakucani za dno tabele, a velikim trijumfom protiv Dobojlija ostvarili su priključak za ekipama koje su u donjem dijelu.

Slavio je Leotar 4:1, te tako prekinuo seriju od pet utakmica bez pobjede.

"Od momenta kada smo došli u Leotar znali smo da nas očekuje težak posao. Evo sada i nakon pobjede mi smo na posljednjem mjestu. Na prethodne dvije utakmice smo uzeli ukupno bod, ali je i tada bio primjetan pomak u energiji i mnogim drugim stvarima. Protiv Slobode i Željezničara nismo uspijeli dati golove, a danas smo bukvalno iz prve dvije šanse dali dva gola. Nakon toga je bilo lakše da se igra protiv, slobodno to mogu da kažem, jedne sjajne ekipe, koja je sjajno vođena. Ovo ne govorim iz kurtoazije, već smo to zajedno sa igračima mogli da vidimo u pripremi ove utakmice. Niko im nije davao velike šanse na početku, ali su jedno od prijatnijih iznenađenja. Danas su u nekim segmentima podbacili, igrali su bez ponajboljeg igrača Кulenovića i sve su to faktori koji su danas nama išli u korist", rekao je za klupsku stranicu trener Trebinjaca Marko Maksimović, koji je stigao do prve "trojke" otkako je sjeo za kormilo prvog šampiona BiH.

Ipak, današnji trijumf neće i ne smije opustiti fudbalere Leotara. Krajnji cilj i dalje je poprilično daleko, te je jasno da moraju raditi maksimalno ozbiljno kako bi ostvarili zacrtano.

"Do kraja prvenstva je 20 kola. Ova borba se neće završiti danas, kao što nije ni nakon prošlog kola. Čekaju nas teške utakmice do kraja, ali ono što je bitno, osjetio se i vidio se pomak i prije svega čestitam igračima, ljudima u klubu i publici, koja je od mog dolaska pozitivno reagovala na naše igre. Dobili smo aplauz poslije poraza od Željezničara, što nam je mnogo značilo u tom momentu", dodao je Maksimović.

Leotaru je ovo bio treći uzastopni domaći meč, a u nizu će odigrati još dva pred svojim navijačima, i to protiv dvije prvoplasirane ekipe. Prvo na "Police" stiže aktuelni šampion Zrinjski, koji je večeras kao gost slavio protiv Željezničara, a zatim i trenutno vodeći Široki Brijeg, koji je bio ubjedljiv protiv Slobode 3:0.