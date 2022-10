Disciplinska komisija: Kazne za učesnike incidenta u Trebinju će biti poznate naredne sedmice

Predsjednik Disciplinske komisije FSBiH Nermin Kljajić je u razgovoru za MONDO otkrio kada možemo očekivati sankcije za aktere tuče u Trebinju. Kljajić je naglasio kako su postojali evidentni propusti u organizaciji utakmice.

Neredi u Trebinju poslije duela Leotara i Zrinjskog obilježili su 14. Kolo Premijer lige BIH.

Nakon remija 1:1 u meču odigranom prije deset dana (16.10) došlo je prvo do verbalnog sukoba pojedinih članova jednog i drugog kluba, a sve je kulminiralo fizičkim obračunom ispred stadiona Police u kojem je učestvovao trener Zrinjskog Sergej Jakirović.

Učesnici incidenata ispred stadiona Police sada se suočavaju sa kaznama koje mogu ići od novčanih do zabrana obavljanja funkcija, pa čak i isključenja iz fudbalske organizacije.

Predsjednik Disciplinske komisije FS BiH Nermin Kljajić je u razgovoru za MONDO otkrio kako je u petak održana telefonska sjednica na kojoj je dogovoreno da se zatraži očitovanje svih učesnika u ovom nemilom događaju.

"Zatražili smo očitovanje od svih aktera, klubova Leotara i Zrinjskog te učesnika. Zatražili smo i od Takmičarske komisije da nam izvrši identifikacije osoba koje su sudjelovale u tom obračunu u Trebinju. Postoje osobe koje mi kao članovi komisije, na osnovu video snimaka ne možemo identifikovati, pa smo zatražili od Takmičarske komisije da ih identifikuju kako bi mogli izreći sankcije", rekao je Kljajić za MONDO.

On je otkrio i do kada se svi učesnici moraju izjasniti.

"Ostavili smo im do ponedjeljka da se izjasne do 10 časova, pa ćemo vidjeti na osnovu njihovog odgovora, ali i da vidimo u policiji ko su sve učesnici. Zatim ćemo utvrditi ko obnaša kakvu funkciju unutar kluba i na osnovu težine prekršaja izreći sankciju", dodao je Kljajić.

Sankcije se, prema riječima Kljajića, mogu očekivati naredne sedmice.

"Mislim da će u narednoj sedmici biti donešena konačna odluka".

Kljajić je otkrio kako su sada već poznate neke stvari, a u prvi plan je stavio propuste u organizaciji utakmice.

"Već u prvom momentu smo vidjeli da smo imali slabu organizaciju utakmice odnosno propust domaćina. Da je bila zaštitarska služba do svega ovog vjerovanto ne bi ni došlo", naglasio je Kljajić.

U službenom saopštenju Leotara, objavljenom dan nakon utakmice, naglašeno je kako postoje brojni video snimci i snimci nadzornih kamera na stadionu. Kljajić nam je potvrdio kako su ovi snimci dostavljeni Disciplinskoj komiji te su isti proslijeđeni Zrinjskom.

"Nama su oni (op.a. Leotar) dostavili snimke koje su proslijeđenje i Zrinjskom koji treba da na osnovu tih snimaka identifikuju ko su osobe iz ovog kluba koje su učestvovale u obračunu", zaključio je Kljajić u razgovoru za Mondo.

Podsjećamo, Disciplinskim pravilnikom FSBIH u članu 53. Koji se odnosi na napad sportskog radnika navodi se da "sportski radnik, koji fizički napadne igrača, sportskog radnika svoga ili protivničkog kluba ili gledaoca, biće kažnjen zabranom vršenja funkcije od šest mjeseci do godinu dana i novčanom kaznom od 500 KM do 1.000 KM", a ukoliko se okvalifikuje kao teži prekršaj sportski radnik će biti kažnjen isključenjem iz nogometne fudbalske organizacije i novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.

Za učestvovanje u tuči prema članu 54. predviđeno je da se igrač kažnjava zabranom igranja najmanje šest utakmica i novčanom kaznom od 500 KM, a sportski radnik zabranom obavljanja funkcije od tri mjeseca do godinu dana i novčanom kaznom od 1.000 KM.