Kako ovo nije penal!? Mane igrao rukom u kaznenom prostoru, VAR reagovao, a sudija nije svirao najstrožu kaznu!

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Sadio Mane igrao je rukom u svom kaznenom prostoru, sudija Ivan Kružlijak nije pokazao na penal! Scena sa meča između Bajerna i Intera u Ligi šampiona šokirala je sve na stadionu. Nikome nije bilo jasno zašto slovački arbitar nije pokazao na "bijelu tačku", iako je svima bilo jasno da je namjerno igrao rukom, iako je u tom trenutku pokušavao da zaštiti svoju glavu od udarca Nikola Barele.

Dobio je sudija poziv iz VAR sobe, tražili su od njega da pogleda snimak, a on je došao do monitora i tamo je proveo nekoliko minuta. Stajao je, gledao, tražio od kolega da vrate, da vidi iz nekoliko uglova i djelovalo je da će pokazati na penal. Umjesto toga iznenadio je sve. Otrčao je nazad do kaznenog prostora i tamo pokazao igračima gostiju da izvedu korner. Pokazao je da neće biti ništa od penala. Kada su ga igrači tima iz Milana opkolili i tražili objašnjenje, on je rukama gestikulirao i pokazivao im da je Mane štitio glavu od udarca i da zbog toga nije penal.

Ovo je izazvalo veliku polemiku na društvenim mrežama. Prvenstveno zbog mnogih ranijih situacija poput recimo izvođenja slobodnog udarca kada nekoga lopta pogodi u ruku u živom zidu i tada su arbitri najčešće pokazivali na najstrožu kaznu. Sigurno je da će se o ovoj odluci tek pričati. Posebno ako se uzme u obzir da je Bajern postigao gol i došao do vođstva preko Pavara u 32. minutu.