"Gomila korumpiranih kriminalaca, nemojte nikad da me zovete!": Skandal - zvijezda precrtana 10 dana pred Mundijal!

Jedan od najboljih fudbalera Gane nije dobio poziv za Svjetsko prvenstvo i to je izazvalo burnu rekaciju.

Izvor: Instagram/jeffreyschlupp/printscreen

Svjetsko prvenstvo počinje 20. novembra, pojedini selektori već su saopštili spiskove fudbalera na koje računaju, a u jednoj afričkoj zemlji to je napravilo skandal. Iako vođa reprezentacije Gane još nije skratio spisak od 55 fudbalera na koje računa za Mundijal u Kataru, neki od fudbalera su obaviješteni da neće biti u timu. Takva je situacija sa Džefrijem Šlupom, iskusnim ljevonogim fudbalerom Kristal Palasa i svojevremeno šampionom Engleske u dresu Lestera!

Njemu je javljeno da tokom novembra i decembra neće imati obaveze u nacionalnom timu, što je dovelo do ludila njegovog menadžera. Kalvin Ričs pobjesnio je zbog odluke da se jedan od najpoznatijih fudbalera Gane ne nađe na spisku putnika za Katar i zbog toga nije štedio riječi. On se u objavi na Instagramu naveo da u Savezu sjedi gomila korumpiranih kriminalaca i da više ne želi kontakt sa njima.

Šlup je ove sezone u Kristal Palasu redovan u startnoj postavi, a odigrao je 13 od 15 mečeva u Premijer ligi. Propustio je samo utakmice protiv Mančester junajteda i Brajtona, dok je od onih 13 na kojima je igrao 11 puta bio u startnoj postavi. Zato je još čudnije što se Gana odrekla fudbalera koji podjednako dobro igra na svim pozicijama po lijevoj strani terena, ali i kao centralni vezni.

Pogledajte objavu njegovog menadžera:

Izvor: Instagram/sircalvinriches/printscreen

"Gomila kriminalaca u Fudbalskom savezu Gane. Korupcija. Nemojte više nikada da nazovete moj broj", napisao je agent poznatog fudbalera. To bi vjerovatno trebalo da znači i da je Džefri završio sa reprezentativnom karijerom, iako nije u godinama kada se igrači opraštaju od nacionalnog tima jer još nema 30 godina.

Za seniorsku reprezentaciju Gane debitovao je davne 2011. godine i od tada je skaupio 20 nastupa. On je svojevremeno bio na spisku nacionalnog tima i pred Svjetsko prvenstvo 2014. godine, ali se nije našao na samom turniru. Četiri godine kasnije Gana nije obezbijedila plasman na Mundijal, pa bi Šlup mogao da završi karijeru bez učešća na najvećoj fudbalskoj smotri. Inače, on je rođen u Njemačkoj, a odrastao u Engleskoj i do prihvatanja poziva nije imao bliskih veza sa Ganom, zemljom svojih roditelja.