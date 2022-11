Napada Srbiju u Kataru, a tvrdi da je bolji od Salaha: Mogu da uradim sve isto što i on, samo mi nisu dali!

Udarna igla nacionalnog tima Kameruna Vinsent Abubakar istakao je pred Svjetsko prvenstvo da je ako ne bolji, onda jednako kvalitetan napadač kao Mohamed Salah.

Izvor: Profimedia

Srbija će na Svjetskom prvenstvu u Kataru igrati u grupi sa Kamerunom, a udarna igla ove selekcije biće Vinsent Abubakar. Ovaj 30-godišnji napadač koji trenutno nastupa u Saudijskoj Arabiji za Al Nasr na 89 mečeva za Kamerun dao je 33 gola, a sada je digao buru svojim intervjuom.

Govoreći za francuske medije on je istakao da ga napadač Liverpula i Egipta Mohamed Salah ne impresionira. Abubakar smatra da je bolji igrač!

"Ja razumijem zašto ljudi tako misle, on je jedan od najboljih strijelaca u Premijer ligi. Ima smisla kada ljudi pričaju o takvim igračima, ali ja ću da kažem svoje mišljenje, ne zanima me ako se ljudima ne sviđa - mene on ne impresionira. Mogu da uradim sve što može on, samo mi nijedan veliki klub nije dao šansu", rekao je Abubakar.

Ovaj iskusni napadač je počeo karijeru u Koton Sportu iz Kameruna, potom je nastupao za Lorijen, a najveće stanice u karijeri su mu bile Porto i Bešiktaš. Ipak, smatra da je bolji igrač od nekadašnjeg najboljeg strijelca Premijer lige i čovjeka koji je za Liverpul za pet sezona dao preko 170 golova.

Abubakar je sa Kamerunom 2017. godine osvojio afrički Kup nacija, a potom je 2021. bio najbolji strijelac tog turnira.