Kamerun gura prst u oko FIFA - mogu da budu suspendovani: Rival Srbije ne mari za zabrane, ovo bi moglo da ih košta!

Mnogo rizikuje selekcija Kameruna ovim potezom.

Izvor: Youtube/Moly Town

Samjuel Eto ne odustaje, a sada ćemo vidjeti da li će odustati FIFA! Zaprijećeno je Kamerunu da će u slučaju da zaigra u pogrešnoj opremi možda biti i izbačen sa Svjetskog prvenstva, a sada su oni upravo to uradili! O čemu se radi?

Afrička selekcija se na Svjetsko prvenstvo kvalifikovala u opremi francuske firme "Le kok sportif", sa kojom je imala ugovor do kraja 2023. godine. Ipak, prvi čovjek FS Kameruna Samjuel Eto je jednostrano riješio da raskine taj ugovor, pa je tako sklopio saradnju sa američkom kompanijom "One All Sport".

Odmah su Francuzi tužili Kamerun sudu, potom su pokrenuli spor i kod FIFA, a kako sud tako i FIFA presudili su da je "Le kok sportif" u pravu i da Kamerunci moraju da igraju na Mundijalu u dosadašnjoj opremi. To nije spriječilo Etoa da organizuje predstavljanje nove garniutre dresova, a onda je na meču odigranm u srijedu tim Kameruna izašao na teren u dresovima "One All Sport"-a. Pogledajte kako je to izgledalo:

Here's the country that will win the World Cup



Yaoundé, Cameroonpic.twitter.com/FTXvDt8M8L — Blaise Eyong (@BlaiseEyong)November 9, 2022

Prije nego što je Rigobert Song objelodanio spisak putnika na Mundijal Kamerun je remizirao sa Jamajkom 1:1, a na tom meču su nosili spornu opremu. Sada ostaje da se vidi da li će ih FIFA kazniti i kako, a nije ovo prvi put da je pred Svjetsko prvenstvo sporan dres Kameruna.

Na Mundijalu 2002. godine nosili su Kamerunci dres koji je postao kultan, ali je vrlo brzo zabranjen jer nije ispunjavao osnovne uslove pravila fudbalske igre.