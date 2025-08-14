Trener Željezničara pred gostovanje Veležu: Idemo da se "pofajtamo" u Mostaru

Željezničar u petak gostuje Veležu u derbiju četvrtog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: YouTube/FK Željezničar

Meč u Mostaru, koji se igrra u petak uveče u Mostaru (21.00), najavio je trener Želje Admir Adžem.

"Nakon razočaravajućeg rezultata na prošloj utakmici gdje smo izgubili ponovo dva boda na našem stadionu, ovu sedmicu smo proveli prije svega u rješavanju nekih unutrašnjih problema. Obavili smo neke muške razgovore, možda po prvi put, jer se problemi obično neki ukažu kada krene loše. Tako da smo imali dosta kvalitetne razgovore gdje smo riješili dosta toga, rekli jednim drugima ono što smo trebali reći i nastavili pripreme za vrlo tešku utakmicu koja nas čeka, a to je utakmica protiv Veleža. Ekipa koja mora imati respekt, prema kojoj moramo imati respekt, veliki klub s velikom tradicijom. Igraćemo na, poslije Grbavice, najljepšem stadionu u BiH. Siguran sam i pred punim stadionom", rekao je Adžem.

Prema njegovim riječima, "rođeni" su u prethodnom meču savladali Široki Brijeg na "Pecari".

"Oni su pobijedili prošlu utakmicu, zasluženo, ekipu Širokog Brijega. Imaju dosta dobru ekipu, imaju novog trenera Sablića koji je donio sigurno nešto novo. I da bi ostvarili svoj cilj, to je donijeli bodove iz Mostara, moramo povesti najspremnije, najhrabrije igrače, koji će uspjeti pored svih ovih nedaća koje su nas zadesile, a to je malo poljuljana atmosfera, malo nekih trzavica koje su normalne u klubu kakav je Željezničar, već godinama znamo koliki je pritisak raditi u Želji. Tako da sam izabrao ekipu koja će otići tamo, ono kako bi ja rekao, pobiti se muški za bodove i pokušati da od sebe ostvarimo cilj i da se sa bodovima vratimo u Sarajevo. Ovoj ekipi ne treba puno, ja i dalje vjerujem da imamo ekipu koja može postići rezultat, ekipu koja stvara prilike, međutim ekipu koja ima problem u realizaciji tih prilika".

Adžem smatra da plavi igraju bolje u gostima nego na "Grbavici".

"To je malo paradoks, ali nažalost to je tako i nadam se da ćemo to pokazati i u Mostaru. Ekipu Veleža cijenimo, respektujemo, imaju jako dobrih pojedinaca, imaju jako dobrog kvalitetnog trenera, međutim jedan ovako interesantan detalj, imali smo neke okršaje, tačnije susreli smo se u sezoni 2017/2018 kada sam ja vodio ekipu Željezničara, on je tada bio trener Širokog Brijega i nekako se potrefilo da igramo tri utakmice u sedam dana. Dvije u Širokom, jednu u Sarajevu. Na našu radost mi smo ostvarili tri pobjede u te tri utakmice, prošli u polufinale kupa i u prvenstvu takođe ostvarili pobjedu, tako da se iskreno nadam da ćemo taj niz nastaviti. Ono što bih poručio navijačima, znamo da ćemo imati veliku podršku u Mostaru, da budu uz ovu ekipu, a mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći, da se 'pofajtamo' na terenu, da damo sve od sebe, sve što u ovom trenutku možemo i da na kraju slavimo dobar rezultat".

