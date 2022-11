Fudbaler Zvezde dao gol, pa razbjesnio Ronalda i Portugalce! Bukari se oglasio: "Čitam komentare i to nije tačno!"

Osman Bukari dao je gol protiv Portugala ,pa je morao da se pravda na društvenim mrežama.

Izvor: Profimedia

Osman Bukari dao je gol za Ganu protiv Portugala u Kataru i to je proslavio kao Kristijano Ronaldo. Skočio je u vazduh i izgovorio čuveno "Siu". To se nije dopalo svima na stadionu, posebno ne čovjeku kog je kopirao. Kamere su uhvatile njegovu reakciju i vidjelo se da je među prvima zbog toga protestovao.

Zbog toga su ga pojedinci napali, posebno na društvenim mrežama, tvrdili su da je na taj način pokazao nepoštovanje prema Portugalcu, pa je poslije svega toga i fudbaler Crvene zvezde odlučio da se oglasi i da riješi sve nedoumice. "Primjetio sam mnogo komentara koji govore da sam pokazao nepoštovanje prema Ronaldu. To nije tačno, preplavile su me emocije u momentu kada sam dao gol na Svjetskom prvenstvu za svoju zemlju i to sam proslavio. Moje vaspitanje mi ne dozvoljava da pokažem nepštovanje prema starijima, a kamoli prema jednom od mojih idola. Hvala vam na podršci, idemo dalje", napisao je Bukari na Tviteru.

Podsjetimo u toj utakmici Portugalci su slavili sa 3:2. Ronaldo je dao prvi gol sa penala u 65. minutu, poslije penala koji je izazvao dosta kontroverzi. Aju je izjednačio u 73. minutu, da bi onda Feliks u 78. i Leao u 80. donijeli veliku prednost (3:1). Onda je Bukari u 89. smanjio rezultat, a mogla je Gana i do izjednačenja u nadoknadi. Golman Kostaj je spustio loptu na zemlju, nije primijetio protivničkog igrača iza, Vilijams se zaletio, uzeo mu loptu i okliznuo se kada je trebalo da šutira.