Žena ga tjerala da bude policajac - on postao heroj Mundijala!

Priča Andrisa Noperta postaje sve veća. Ako ovako nastavi na Mundijalu, sigurno će o njemu biti snimljen film!

Izvor: Profimedia

Htio je da se oprosti od fudbala i postane policajac prije samo dvije godine, a sada je heroj nacije i igraće u osmini finala Svjetskog prvsnstva! I tamo će sa svojim timom biti veliki favorit, tako da mu se možda "smiješi" i četvrtfinale!

Ime mu je Andris Nopert, a on je možda i najveće otkrovenje ovog Mundijala. Kodi Gakpo je dao tri gola, Saudijci su šokirali Argentince, Takuma Asano je dao gol Njemačkoj, mnogi igrači su do sada oduševili, ali Nopert nije trebalo ni da ide na Mundijal!

Tim Krul i Jasper Silesen su bili viđeni kao prvi golmani Holandije, pojavio se pred Mundijal i iskusni Remko Pasver kao opcija, a onda je na Luj Van Gal na spisak stavio 28-godišnjeg golmana Herenvena koji nikada nije bio ni blizu nacionalnog tima.

Nopert je rođen u Herenvenu, ali tamo nije dobio pravu šansu pa je tako seniorski debi imao u Bredi gdje je za četiri godine na terenu bio tek sedam puta. Karijera nije izgledala ništa bolje ni nakon što je u Seriji B branio za Fođu osam puta i ispao u treću liugu. A onda se vratio u domovinu, odigrao dva meča za Dodreht u sezoni 2019/20 i dobio otkaz! Tada se sve srušilo na njega!

Supruga i cijela porodica su ga molili da se odrekne fudbala i prihvati se posla koji mu je nuđen, posla u policiji. On ih nije poslušao, sjedio je bez posla godinu dana i prošle godine je potpisao za Go Ahed Iglse, mali holandski klub koji se uglavnom kreće između prve i druge lige.Od januara 2022. do kraja godine odigrao je 15 mečeva, dokazao se i onda potpisao za svoj matični klub, Herenven!

U ovoj sezoni je golman visok 203 centimetra na 14 golova primio 13 golova i šest puta sačuvao mrežu Herenvena, a onda je uslijedio šok! Našao se na spisku Luja Van Gala za Svjetsko prvenstvo iako nikada ranije nije bio ni blizu reprezentacije. Ipak pored Remka Pasvera koji je skupio nastupe u prethodnim mesecima i Džastina Bajloa, golmana Fejnorda, očekivalo se da bude treći golman. Ne!

Postao je prva opcija i odmah oduševio! Samo zahvaljujući njegovim odbranama Holandija je pobijedila Senegal u prvom kolu 2:0, sačuvao je gol i u meču sa Katarom i primio je pogodak samo od Ekvadora! Sada nastavlja svoj put na Mundijalu, a naredni izazov biće mu susret sa Sjedinjenim Američkim Državama u subotu od 16 časova.

