FIFA kažnjava Mbapea - ovo više neće da mu tolerišu!

Kilijan Mbape nastavlja da izbjegava medije u Kataru, više mu to neće tolerisati...

Izvor: Profimedia

FIFA kažnjava Kilijana Mbapea! Francuski reprezentativac je već dva puta odbio da razgovara sa novinarima na Mundijalu, a to je prema pravilima zabranjeno. Poslije utakmica protiv Australije i Danske jedan od najboljih fudbalera današnjice prošao je pored predstavnika medija i nije želio da odgovara na pitanja. To je igračima dozvoljeno samo ako su dio zvanične konferencije za medije, a on ni tamo nije bio.

Zbog toga je donijeta odluka da se on kazni, biće to novčana kazna, mada još uvijek nije poznato koliki je iznos. Moraće to da plati nacionalni tim i da pokuša da mu promijeni mišljenje. Ukoliko ga ne ubijede, odnosno ako on ponovo učini isto, kazna će izvjesno biti još veća.

Navodno ljudi iz reprezentacije pokušavaju na sve načine da mu objasne da poštuje pravila, on ni njih ne sluša. FIFA neće više to da toleriše, pa sada ostaje da se vidi kako će biti kažnjen. Pojedinci tvrde da se možda plaši da ne dobije pitanja vezana samo za Pari Sen Žermen i klupski fudbal, mada to objašnjenje ne pije vodu, pošto može da odbije da odgovori na to pitanje i da priča isključivo o reprezentaciji.