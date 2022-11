Sjajan gol Mbapea: Uništio odbranu Juventusa, ubjedljivo srušio Mesijev rekord! (VIDEO)

Kilijan Mbape je još jednom pokazao da je među najboljim fudbalerima svijeta.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Najplaćeniji fudbaler današnjice Kilijan Mbape čitave sezone "kinji" sve u Pari sen Žermenu i ponaša se bahato, međutim kada je riječ o fudbalu - na svakom meču pokaže i da je jedan od najboljih na svijetu. Tako je bilo i na gostovanju Juventusu u Ligi šampiona na kome je postigao sjajan gol u u 13. minutu i potom asistirao Nunu Mendešu za pobjedu u 69, međutim to na kraju nije bilo dovoljno da bi na žrijebu osmine finala bili u prvom šeširu jer im je Benfika na kraju pokvarila planove.

Mbape je "uništavao" odbranu Juventusa, a posebno nedovoljno iskusnog Gatija kome je "namjestio kičmu" prije nego što će matirati Vojčeha Ščensnog za vođstvo Parižana i ispisivanje istorije...

Prvo je Mbape predriblao Gatija, koji ga je potom vukao rukama i nije uspio da ga obori, potom je izbjegao klizeći start Rabioa, namjestio se na desnu nogu na "kapici" ispred šesnaesterca - i pogodio. Igrači "stare dame" su mogli samo da mu čestitaju kako je došao do gola, kao nekada Ronaldo.

Ujedno, Mbapeu je ovo bio već 40. gol u Ligi šampiona i postao je najmlađi koji je došao do ove brojke. U trenutku rušenja Juventusa ima samo 23 godine i 317 dana, dok je prethodni vlasnik rekorda - čovjek koji mu je dodao loptu. Mesi je do sada bio rekorder Lige šampiona sa 24 godine i 130 dana, dok je zanimljivo da je najbolji strijelac u istoriji Lige šampiona Kristijano Ronaldo do 40. gola došao tek sa 27 godina i 241 dan.

To bi značilo da Kilijan Mbape ima velike šanse da mu "skine rekord", a pred njim je tek dugačka karijera...