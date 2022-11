Mbape zatvorio sebi vrata u Madridu? Ova izjava će razbjesniti Pereza: "Bilo je lako da odem u Real"

Kilijan Mbape pričao je o odluci da ostane u Parizu.

Izvor: Profimedia

Kilijan Mbape napravio je zaokret kada je odlučio da ostane u Pari Sen Žermenu ljetos. Mnogi su ga vidjeli u dresu madridskog Reala, izgledalo je da je sve gotovo i onda je uslijedio veleobrt. U nekoliko navrata je superstar Parižana pričao o toj odluci, sada je ponovo to bila tema razgovora.

U novom intervjuu je pričao o tome i ova izjava mogla bi da razljuti predsjednika "kraljevskog kluba" Florentina Pereza. Mogao bi da zatvori sebi vrata u Realu.

"Uvijek pričam o svojim ambicijama, šta želim da radim i sada je vrijeme za to. U Parizu sam, imam priliku da ispišem svoju knjigu, to je velika šansa, morate da razmišljate drugačije. Bilo je lakše da odem u Madrid, ali imam drugačije ambicije. Ja sam Francuz, dijete sam Pariza i pobjeđivati u Parizu, to je poseban osjećaj. Na taj način se upisuješ u istoriju svoje zemlje zauvijek. Kada sam objavio da ostajem, mnoge stvari su se promijenile, ljudi su počeli da pričaju da više ne moraju da napuštaju zemlju i da odlaze negdje drugdje", rekao je Mbape.

Na Evropskom prvenstvu 2020. godine Švajcarska je poslije penala izbacila Francusku, a Mbape je promašio šut sa "kreča", poslije čega je bio meta uvreda na društvenim mrežama. Zbog toga je htio da se povuče iz nacionalnog tima.

"Smatrao sam da ne mogu da igram za ljude koji me nazivaju majmunom i da ne želim da igram. Poslije toga sam se smirio, razgovarao sam sa bliskim ljudima i shvatio sam da neću poslati pravu poruku ako odustanem i da moram da budem primjer za sve. Zato sam ostao, želio sam da mlađe generacije shvate da odustajanje nije opcija", zaključio je Mbape.