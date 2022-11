Kuzmanović o Srbiji i albanskom "dvoglavom orlu": Nokautirao bih Džaku i Šaćirija!

"Ne znam da li će kosti izdržati", kaže bivši reprezentativac Srbije Zdravko Kuzmanović pred duel "orlova" sa Švajcarskom.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije u petak od 20 časova igra protiv Švajcarske utakmicu “biti ili ne biti”.

"Orlovima" je potrebna pobjeda u meču koji će biti nabijen posebnim emocijama, ne samo zbog rezultatskog značaja, već i činjenice da su Švajcarci ostali dužni Srbiji zbog poraza na Mundijalu u Rusiji 2018. godine kada Feliks Brih nije dosudio čist jedanaesterac nad Aleksandrom Mitrovićem.

Duel je obilježila i provokacija Đerdana Šaćirija koji su pokazivali albanskog "dvoglavog orla", što neće smjeti ubuduće da rade, jer im je nakon žestokih kritika i u švajcarskoj javnosti selektor Murat Jakin zabranio da šalju bilo kakve političke poruke.

O ovom detalju i predstojeećem duelu u razgovoru za švajcarski "20 Minuten" govorio je bivši reprezentativac Srbije, Zdravko Kuzmanović.

Fudbaler, koji je rođen i odrastao u Švajcarskoj, gdje i danas živi, rekao je da bi, da je danas na terenu, nokautirao Džaku i Šaćira ukoliko bi ponovili ovu provokaciju.

“Ta gestikulacija dvoglavog orla je bila sramotna, baš tužno. Morate da razdvojite sport i politiku, a oni to nisu učinili. Da sam ja na ovom Svjetskom prvenstvu nokautirao bih Džaku i Šaćirija”, rekao je Kuzmanović.

On je uvjeren u prolaz Srbije, koja će željeti da se osveti za poraz i provokacije Švajcarcima.

"Iskreno, Švajcarci moraju da budu spremni na sve. Srbija nema šta da izgubi, ne znam da li će kosti izdržati. Te 2018. Sve provokacije su bile sa švajcarske strane. Taj dvoglavi orao nije bio rezultat nekih emocija, to je bilo dobro planirano od početka. Ti događaji u Rusiji ne mogu da se zaborave. Ukoliko provocirate morate biti spremni na to da vam se vrati na terenu. Ima ona izreka: Svakog sretneš dva puta u životu".

Izvor: MN Press/arhiva

Na pitanje da li se plaši da bi srpski fudbaleri mogli da budu previše oštri u petak odgovorio je potvrdno.

“Ne bih to isključio. Da sam ja na terenu, sigurno bih bio takav. Nadam se da će ostati mirni, ali srpski fudbaleri će sigurno biti i više nego spremni. Biće to prilično emotivan i dobar meč. Ne vjerujem da će momci koji su igrali 2018. lako preći preko svega. Još je to tu negdje".

Kuzmanović je na kraju objasnio i zašto je nakon igranja za omladinske selekcije Švajcarske odlučio da igra za Srbiju.

"Poslušao sam svoje srce i htio sam da igram za otadžbinu. U Srbiji su me odlično prihvatili i to je na kraju bila ispravna odluka. Nažalost, nikada nisam igrao protiv Švajcarske, to bi sigurno bilo veoma emotivno", zaključio je Kuzmanović.

Novak ne vole jer je najbolji na svijetu! Kuzmanovića su pitali i za Novaka Đokovića, koji je u Švicarskoj, al ii širom svijeta često na meti žestokih kritika.



“Sreo sam ga jednom u Londonu. Kada smo igrali prijateljsku utakmicu protiv Južne Koreje došao je i sjeo je na klupu. On je opušten momak. Sigurno gleda Svjetsko prvenstvo i navija za Srbiju. Njega ne vole jer je najbolji na svijetu. To je normalno. Uvijek ljudi mrze onog ko je najbolji. Ljudi sui protiv Kristijana Ronalda i Mesija. Đoković će igrati još nekoliko godina i vjerovatno postaviti rekord u osvojenim grend slem titulama”.

Kuzmanović je za reprezentaciju Srbije igrao od 2007. do 2014. i upisao 51 nastup u nacionalnom dresu, a postigao je i šest golova.