Desni bek iz Olimpije stigao u Borac: Potrudiću se da me navijači zavole zbog srčanosti i borbenosti!

Crveno-plavi su doveli novo pojačanje u pauzi između dvije polusezone.

Izvor: FK Borac

Nakon Sergeja Dojčinovića (2000.), koji se vratio u Borac u kojem je ponikao, klub iz Platonove ulice danas je saopštio da je doveo još jednog desnog beka – u klub je stigao Ivan Lagundžić!

Lagundžić je rođen u Zagrebu 14. juna 1999. godine, a tokom karijere je, osim Olimpije, branio je boje Hrvatskog dragovoljca, Lokomotive, HAŠK Zagreb, Španskog i Kustošije.

"Velika mi je čast što stižem u redove banjalučkog Borca. Očekujem da pomognem ekipi da ostvari zacrtane ciljeve tokom proljećnog dijela sezone. Znam da je Borac među kandidatima za osvajanje trofeja i daću sve od sebe da sa svojim novim saigračima ispunimo taj cilj. Upoznat sam i sa Premijer ligom BiH. Smatram da je liga veoma zahtjevna i da su ekipe izjednačene. Spreman sam za novi izazov", rekao je Lagundžić, kojeg "bije glas" borbenog fudbalera za kojeg nema predaje na terenu.

"Znam da je floskula i da su navijači to čuli hiljadu puta, ali moj cilj je da svaki put ostavim srce na terenu i dam svoj maksimum kako bi ekipa ostvarila dobar rezultat. To je ono što mogu da im obećam. Potrudiću se da ostavim dobar utisak, da me navijači zavole zbog borbenosti i srčanosti. Na meni je da se dokažem i da pokažem da imam kvalitet da nosim dres Borca", dodao je Lagundžić.