"Kad Nikola Jokić sleti u Beograd, to je kraj ere": Denver je mrtav tim koji hoda - uklesano na spomeniku

Nakon još jednog poraza Nagetsa, novinar Mark Kizla ističe da je Denver upropastio MVP sezonu Nikole Jokića i da je to kraj ere. Za to optužuje Kelvina Buta.

Nikola Jokić igra najbolju sezonu u karijeri i nadomak je tripl-dabl prosjeka, međutim zbog vrlo loših rezultata Denvera jasno je da neće biti MVP. Nije njemu to na kraju krajeva ni bitno, najvažnije su mu pobjede i titule, a ako uzmemo u obzir kako to Nagetsi izgledaju u završnici ove sezone, biće pravo čudo ako dođu do plej-ofa.

Ako i dođu do doigravanja, pitanje je da li ikoga mogu da pobijede. Jednostavno, čitave sezone pokazuju da imaju probleme u odbrani koje trener Majkl Meloun ne može da riješi, prosto jer je greška napravljena još ljetos. Tada je generalni menadžer Kelvin But odlučio da se odrekne najboljeg defanzivca Kentavijusa Koldvel-Poupa, dao je ogromne ugovore Majklu Porteru Džunioru i Džamalu Mareju, a Jokić jednostavno nije okružen igračima s kojima može do šampionskog prstena.

Zbog toga je novinar Mark Kizla koji godinama prati Nagetse, u tekstu za "Gazetu" iz Denvera, napisao da je ovo kraj jedne ere uz zanimljiv naslov: "Napišite nekrolog za mrtvi tim Nagetsa koji Nikola Jokić mora da vuče do tužnog kraja".

Zašto je ovo kraj ere u Denveru?

"Nagetsi su mrtav tim koji hoda...", piše Mark Kizla i zatim surovo dodaje: "Nikola Jokić ih vuče sa sobom ka tužnom kraju, već uklesanom u mermeru, na nadgrobnoj ploči. Ovdje počivaju ruševine još jedne sezone Jokićeve MVP sezone, protraćene od strane generalnog menadžera Denvera Kelvina Buta".

Uz podsjećanje na riječi Majkla Melouna poslije meča, da se Denver sam doveo u ovakvu situaciju uoči tri odlučujuće utakmice sa Sakramentom, Memfisom i Hjustonom, autor dodaje da šampionske nade Denvera "slobodno mogu da se bace u WC šolju".

"Prestanite to da nam radite više. Hajde da što prije prebrodimo tu neminovnu, ranu eliminaciju iz plej-ofa, da Jokić odleti nazad sa ženom i djecom u Srbiju, i da krene rekonstrukcija tima", navodi Kizla i obraća se direktno vlasnicima koji su izgleda imali previše povjerenja u generalnog menadžera koji je praktično naslijedio tim i nije ga unaprijedio: "Ali prvo, Džoš i Sten Krenke moraju da odluče da li je Kelvin Put prava osoba da sastavi novi tim iz nepovezanih dijelova".

Da li je Jokić nešto kriv?

Autor teksta dodaje da ni Jokić nije mogao da kaže šta je najveći problem Denvera, vjerovatno jer ne zna odakle bi krenuo, pa čak iako staje u zaštitu svojih saigrača - nije realno da će opet "izvući" košarkaše maksimalnih ugovora koji ništa ne daju u ovom trenutku Nagetsima.

"Ali, kad Jokić pogleda oko sebe, kome zaista može da vjeruje? Ovi Nagetsi ne mogu baš nikoga da odbrane", ističe Mark Kizla i dodaje da im se takva strategija sve češće obija o glavu: "Primarna defanzivna strategija Denvera očigledno je da stoje po strani, gledaju protivnike kako šutiraju otvorene trojke i mole se da lopta ne uđe. Pejsersi su, međutim, pogodili 15 trojki - pa više nego duplo u odnosu na Denver".

"Uprkos preko 200 miliona dolara garantovanog novca u ugovoru, bek Džamal 'Slomljena Strela' Marej najveća je enigma. Dok su se njegovi saigrači borili protiv Indijane, Marej je preskočio još jednu utakmicu - petu zaredom - zbog istegnuća zadnje lože", navodi autor i konstatuje da bez Kanađanina ne bi ni bilo titule 2023. godine, ali da je sada već sjenka tog igrača: "Ali, ta lijepa priča o Marejevoj NBA karijeri sada ne može da se ispriča bez poglavlja o nesrećama i povredama koje tjeraju da se zapitaš - hoće li ikada više biti Ol-star igrač, i to sa 28 godina? Od 2019. Marej je propustio 199 utakmica dakle više od 35 odsto svih utakmica Denvera u regularnim sezonama i plej-ofu od tada".

Zašto je problem i Rasel Vestbruk?

Iako statistički igra solidnu sezonu, utisak je da je Vestbruk u posljednje vreme napravio samo probleme Nagetsima, ne samo zbog grešaka u završnici utakmica - nego i zbog toga što je "otrovan" po svlačionicu: "Jednogodišnji eksperiment sa Raselom Vestbrukom eksplodirao je Butu pravo u lice. Prijatelji ga zovu Brodi. Mi ga zovemo Agent Haos 004 - baš zbog hiperaktivnih grešaka koje prave."

"Sa najgorih 10 sekundi koje je neki igrač Denvera imao u skorije vrijeme, Vestbruk je bio prvoaprilski klovn koji je odnio poraz iz pobjede protiv Minesote - u onoj užasnoj utakmici sa dva produžetka, koja se završila 140:139. Taj poraz od Timbervulvsa, tima koji je i prošle godine uništio sezonu Denveru, slomio je srce Nagetsa", dodaje autor i zaključuje:

"Mamurluk poslije tog poraza pretvorio ih je u mrtav tim koji hoda".

Zbog svega toga, autor teksta Mark Kizla ne vjeruje da Denver može bilo šta u doigravanju - bilo da to bude plej-of ili plej-in - čak iako u svojim redovima ima Nikolu Jokića: "Sa statistikom koja bi natjerala i Majkla Džordana da pusti suzu, Jokić je nekako bolji nego ikada - čak i u odnosu na svoju MVP formu. A tim koji je sastavio But osudio je Jokića na sigurni neuspjeh u borbi za titulu".

"Nagetsi koje smo poznavali i voljeli - više ne postoje. Bilo bi glupo nadati se njihovom preporodu u plej-ofu. Ovaj bol jasno poručuje, potrebne su velike promjene".

