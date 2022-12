Ovo nije katastrofa, već REALNOST! Dušan Vlahović: Između selektora Piksija i mene nema problema!

Dušan Vlahović se oglasio poslije eliminacije Srbije sa Mundijala. /Od izvještača MONDA iz Katara Milutina Vujičića/

Srbija je završila takmičenje na Svjetskom prvenstvu, porazom od Švajcarske (3:2) je eliminisana sa Mundijala. Umjesto prolaska u osminu finala, sledi pakovanje kofera i povratak kući. Probao je selektor Dragan Stojković da iznenadi protivnika igrom sa dva špica, počeo je sa Aleksandrom Mitrovićem i Dušanom Vlahovićem, ali su Švajcarci na sve imali odgovor i došli su do trijumfa.

Napadač Juventusa bio je na terenu do 55. minuta, tada ga je zamijenio Luka Jović. Nažalost, ni to nije dalo rezultat, pošto nije bilo golova do kraja meča. O toj odluci Piksija pričao je upravo srpski napadač. "Mister je odlučio da napravi izmjenu. Osjećao sam se okej, nisam igrao dugo i vjerovatno je to uticalo na odluku da me zamijeni. Nisam bio iznenađen, jer me je na poluvremenu već pitao kako se osjećam. Imao sam dobru energiju jer sam dao prvi gol na SP. Između mene i selektora nije bilo nikakvih problema", rekao je Vlahović.

Analizirao je prethodna dva meča i poraz od Brazila i remi sa Kamerunom. "Brazilci su nas pobijedili zasluženo, protiv Kameruna smo mogli bolje, a protiv Švajcarske nam je igrala pobjeda. Rekao sam ako nas pobijede - bolji su i treba im čestitati na tome. Ne znam kako su nas okrenuli u obje utakmice, ovo su Mundijali i ne bježimo od odgovornosti, bolja ekipa je pobijedila i nema šta da se lažemo i zavaravamo."

Na pitanje novinara da li je ovo katastrofa ili realnost, Vlahović je odgovorio: "Katastrofa? Ne znam koliko pratite koliko puta smo se plasirali iz grupe, to je realnost čim smo ispali. Ne preostaje nam ništa sem da radimo i napredujemo i plasiramo se na Evropsko prvenstvo i napravimo bolji rezultat. To je to."

Uvjeren je da ekipa može da se plasira na prvenstvo Evrope, prvo još od 2000. godine. "Okupljanje je već u martu i ne vidim što bismo se razdvajali. Mi smo tim i kad se pobjeđuje i kad se gubi... Šta sad da se pravimo da nismo ekipa? Idemo sa sviješću da napredujemo i ostavimo što bolji rezultat."

Nije htio ponovo da priča o tračevima i spekulacijama koji nisu vezani za sam teren. "Nisu nas poremetile one gluposti, već treće pitanje o tome, a držao sam konferenciju o tome."

Na kraju je dobio i pitanje o tome šta fali ekipi. "Mogli smo bolje i tu nema nikakve zablude niti problema, moramo da napredujemo, može da se svakog dana napreduje u fudbalu. Radimo na tome i idemo dalje. Nije mi djelovalo da izgledamo neozbiljno, znam kako spremamo utakmice i sa kojim žarom, niko od nas nije želio više da pobijedi", zaključio je Vlahović.