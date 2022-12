Lijepa Hrvatica se u emisiji svađala sa biznismenom iz Katara! Napali je zbog OBLAČENJA, Ivana je imala odgovor na sve!

Ivana Knol ponovo je pričala o svom oskudnom oblačenju na Mundijalu...

Ivana Knol jedna je od najpoznatijih navijačica na Svjetskom prvenstvu. Dama iz Hrvatske podržava svoju zemlju na Mundijalu tako što dolazi obučena u haljini sa obilježjima istim kao na dresovima nacionalnog tima. Zbog svega toga često je na udaru ljudi koji žive tamo. Katar je poznat po posebnim pravilima oblačenja i to se ne dopada svima, pa je Ivana zbog toga gostovala i u jednoj emisiji.

Javila se sa Mundijala u emisiju kod Pirsa Morgana, britanskog voditelja koji je napravio čuveni intervju sa Kristijanom Ronaldom. On je nju najavio kao "Mis Hrvatske koja će da objasni zašto ona može da nosi šta god želi u Kataru", izgovorio je Morgan, a Knol se javila u dobro poznatoj odjevnoj kombinaciji.

Tema emisije bila je "Da li oskudno odijevanje predstavlja nepoštovanje." Ubrzo je dobio odgovor od nje.

"Nisam dobila nikakve kritike. Srećna sam što su prihvatili moj način odijevanja. Mnogo ljudi mi je prilazilo, tražilo da se slikamo, čak i žene i djeca. Bilo je lijepo", poručila je Ivana.

Potom je voditelj u razgovor uključio jednog biznismena iz Katara Mohameda Hasana Al-Džefarija i pitao ga je isto pitanje, da li je to nepoštovanje. "Želio bih da ostanem neutralan, jer je mnogo ljudi slično odjeveno u Kataru. Lokalci prijavljuju takve ljude, jer na to nisu navikli. Pročitali smo i da je FIFA napravila posebna pravila za stadione tokom turnira, možda zato postoje te prijave. Ipak, htjeli bismo da pozovemo Ivanu i da nauči nešto o ljudima koji na to gledaju na drugačiji način i koji se ne slažu sa njom. Neće ih naći u Kataru mnogo, jer smo mi multinacionalna zemlja koja je navikla na goste iz cijelog svijeta", rekao je on.

Na to se nadovezala ona ponovo. "Poštujem sve zemlje, kao i onu iz koje dolazim. Dobila sam potvrdu od domaćina da mogu da obučem šta god želim, jer su dozvoljeni određeni ustupci zbog Mundijala. Zato sam odlučila da nosim ono što želim. Ponavljam, nisam dobila negativne komentare. Lijepo je vidjeti da ljudi poštuju različitosti i da poštuju jedni druge", zaključila je Ivana Knol.