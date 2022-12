Hoće li Tompson ponovo pjevati hrvatskim igračima? Izašao spisak - da li će ga Modrić opet zvati u autobus!?

Već tokom Svjetskog prvenstva u Kataru vidjeli smo da fudbaleri Hrvatske slave uz Tompsonove pjesme, a iako nije na spisku izvođača za doček - ne bi bilo iznenađenje da se pojavi. Kao i prije četiri godine poslije Rusije...

Izvor: Profimedia

Fudbalska reprezentacija Hrvatske boriće se za bronzu na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Meč je zakazan za subotu od 16 časova, a u toku večeri saznaće i protiv koga će igrati - da li protiv Francuske ili Maroka. I da ne dođu do medalje, već je odlučeno da im zbog velikog uspjeha bude priređen veliki doček. Hrvatski mediji prenose i da je već odlučeno ko će nastupiti na velikoj proslavi u Zagrebu i za sada su navijači više nego zadovoljni.

Na dočeku se očekuju Prljavo kazalište, Jura Stublić, Indira Levak i Jole, što će reći da nije zvanično najavljen kontroverzni pjevač Marko Perković Tompson. Doduše, nije bilo ni prije četiri godine, kada je jedan poziv sve promijenio...

"Selektor Zlatko Dalić i Luka Modrić su me zvali i rekli da je to njihova želja da ja dođem u autobus i putujem s njima do Trga bana Jelačića. Ja sam ih pitao 'Jeste li vi sigurni?!'. Rekli su 'Da, molim te, dođi'", objelodanio je Perković tada za "RTL" nakon što je u regionu odjeknuo skandal, ali i u dobrom dijelu Hrvatske koja je komentarisala da je u pitanju pjevač "zabranjen u pola Evrope" zbog veličanja ustaša.

Interesantno je da je jedna od njegovih pjesama odjekivala i među fudbalerima Hrvatske nakon pobjede nad Brazilom, s tim da su ovoga puta više razloga za nezadovoljstvo imali u Bosni i Hercegovini nego u Srbiji.

"Nema sumnje da će doček biti spektakularan i vrlo sličan onom prije četiri i po godine, kada su se Vatreni u Hrvatsku vratili kao viceprvaci svijeta te se na središnjem zagrebačkom trgu okupilo oko 120.000 navijača, a na dočeku od aerodroma do trga učestvovalo je, prema procjeni policije, oko pola miliona ljudi. Bakljada, hiljade ljudi i vatromet samo su dio onoga što nas čeka. Pogotovo ako se Vatreni vrate s bronzom oko vrata", piše hrvatski portal "T-portal".

