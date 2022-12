Neutješni - Sinišina majka i brat kraj kovčega: Viktorija došla iz Srbije da isprati sina, tuga do neba!

Brat i majka Siniše Mihajlovića stigli su u Rim gdje će ovaj fudbaler biti sahranjen u ponedjeljak.

Milan Maricic/ATAIMAGES

Legendarni fudbaler Siniša Mihajlović biće sahranjen u Rimu u ponedjeljak, dok je njegov kovčeg izložen u zgradi opštine gdje će svi moći da odaju počast prerano preminulom fudbaleru. Brat i majka legende srpskog i svjetskog fudbala u nedjelju su došli u Rim kako bi se posljednji put pozdravili sa voljenim sinom i bratom.

Miha će biti sahranjen u prestonici Italije po želji njegove porodice koja živi u tom gradu, supruga Arijana, ćerke Virdžinija i Viktorija, sinovi Dušan, Miroslav i Nikolas. Sa porodicom u Rimu su brat Dražen i majka Viktorija koja je bila vidno potresena. "Znam da je moj sin borac, ali ja sam mislila da je bolest već pobijedio i zato mi je teško", govorila je ona ranije o životnoj borbi svog sina, a Mihin brat Dražen u Italiju na kovčeg brata uplakan donio je srpsku trobojku. Na kovčegu je bio i Sinišin dres iz Lacija.

Podsjećamo, ova opaka bolest sa kojom se Siniša borio od 2019. godine, donijela je porodici Mihajlović još jednu tragediju, jer je od nje preminuo i njegov otac, Bogdan. Nakon toga je Miha redovno posjećivao doktora. Nažalost, njegovi strahovi obistinili su se 20019, kada mu je dijagnostikovana leukemija. Hrabro se borio protiv nje, a preminuo je u petak, nakon što je od ponedjeljka bio u komi.

"Moj otac je umro od raka pa sam se zbog toga redovno testirao. Da nisam to uradio sada, ne bih godinu dana pokazao nikakve simptome. Niko od nas ne smije da pomisli da je neuništiv. Svi misle da se to njima neće desiti, ali kada se dogodi, to je užasan udarac", rekao je jednom prilikom Siniša.

Pored mnogobrojnih prijatelja, članova porodice i poštovala, u Rimu našli su se i navijači Lacia i Rome koji su zajedno odali počast igraču koji je igrao u oba kluba. Sahrana će biti organizovana u ponedjeljak ujutru. Dok je danas u Beogradu održana komemoracija Siniši Mihajloviću u prostorijama Crvene zvezde gdje su bili prisutni njegovi saigrači, prijatelji i rivali. Takođe, i italijanska premijerka došla je da se oprosti od Mihe.

