"Mesi mi je to priznao kad su se kamere ugasile!" Leo legendi otkrio da li se povlači - sve se mijenja zbog titule!

Lionel Mesi je Horheu Valdanu rekao nešto što nije nikome!

Izvor: Profimedia

Najavio je Lionel Mesi da će mu Svjetsko prvenstvo u Kataru biti posljednje u karijeri. Iskusni 35-godišnji fudbaler je već odigrao pet Mundijala, a u domovini je dočekan kao heroj nakon što je poslije 36 godina titulu vratio kući.

Ipak, on je nakon osvojenog trofeja odmah rekao da se neće odmah povući i da želi još da uživa u igrama za svoj nacionalni tim, a sada se javio i legendarni Horhe Valdano koji je otkrio šta mu je Mesi rekao iza kulisa prije Mundijala u Kataru!

"Iza kamera mi je rekao da će da igra na svom petom Svjetskom prvenstvu i da nijedan igrač nije igrao na šest. Rekao sam da to jednostavno nije moguće, a on je odgovorio: 'Ako postanem svjetski prvak, nosiću nacionalni dres do sljedećeg prvenstva'", otkrio je sada Valdano!

Naredni Mundijal je na programu 2026. godine i na njemu će se takmičiti rekordnih 48 reprezentacija, a pošto će se igrati na ljeto pašće taman negdje oko Mesijevog 39. rođendana. Bilo je i starijih igrača na Mundijalima, ali ostaje pitanje kako će Mesi izgledati na terenu za četiri godine.

"Vidjećemo hoće li Mesi to moći. Fudbal je pokazao da je praktično nemoguće da se igra na šest Svjetskih prvenstava", ističe Valdano.

Bilo je primjera, pa je tako 1994. godine na Mundijalu u SAD igrao Rože Mila sa 42 godine, a sada smo u Kataru vidjeli kapitena Kanade Atibu Hačinsona sa 40 godina. A ukoliko bi to uspio i postao rekorder i u tom aspektu, možda bi konačno bio veći od Maradone!

"Sličnost između Maradone i Mesija je u tome što su obojica genijalci svog vremena. Leo ima 35 godina i u Kataru je morao da pokaže svoju genijalnost i mudrost. Svaki njegov potez bio je presudan i pokazao je da može da se popne na najviši nivo. Mesi i Maradona su jednostavno dva genijalca", istakao je Valdano.

(MONDO)