Dragovićev menadžer podigao buru, Zvezda se oglasila: Bio je na sastanku sa Terzićem, sve mu je jasno rečeno!

Crvena zvezda je dovela prvo pojačanje u zimskom prelaznom roku, reprezentativca Srbije Uroša Spajića koji je došao kao slobodan igrač. Otkrio je on na svom predstavljanju kada možemo da ga očekujemo na terenu, ali se pričalo i o drugim mogućim transferima.

Sportski direktor Mitar Mrkela je odgovorio na pitanje novinara da li dolazak Uroša Spajića znači odlazak nekog od štopera, a posebno se dotakao izjave menadžera Aleksandra Dragovića da iskusni Austrijanac hoće da ide iz kluba.

"Što se Dragovića tiče, stav kluba je bio jasan od samog početka - u ovom prelaznom roku ne može da ide nigdje. Pročitao sam izjavu Dragovićevog menadžera. Aleksandar je bio prije neki dan na razgovoru kod Zvezdana Terzića i jasno mu je rečeno ovo o čemu smo pričali i Dragović je pristao da ostane do ljeta", rekao je Mrkela.

Zatim se dotakao novih pojačanja, ali i eventualnih odlazaka iz kluba na ovu zimu. Ponude postoje, pogotovo za dva mlada i kvalitetna fudbalera.

"Što se dolazaka tiče biće sigurno nekih dolazaka, ali ne vjerujem da će se to desiti do Nove godine. Vjerovatno tek kad prelazni rok zvanično počne. Što se odlazaka tiče, ponude postoje i znate o kome se tu radi, to su naši najtraženiji igrači. Prije svega mladi Strahinja Eraković i Stefan Mitrović. Postoji mogućnost da Strahinja Eraković ode, ali to će zavisiti od ponuda", zaključio je Mrkela.

