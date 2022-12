Propustio MundiJal, ali sa Piksijem hoće na EURO: Teško mi je da pričam o Kataru, htjeli smo više!

Uroš Spajić se oporavlja i zaigraće u dresu Crvene zvezde, ali on želi da se vrati i u nacionalni tim!

Izvor: MN PRESS

Uroš Spajić je predstavljen kao novo pojačanje Crvene zvezde, a iskusni štoper je na konferenciji za medije govorio i o Svjetskom prvenstvu u Kataru. On je bio jedan od igrača koji su nedostajali Draganu Stojkoviću Piksiju u Dohi, a sada je iznio svoje viđenje turnira.

Zbog teške povrede je propustio Mundijal i sada nije htio da ulazi u detalje, ali je naglasio da tim nije bio na nivou na kom je bio tokom kvalifikacija za Katar.

"Ne znam, kao i svi vi, teško je sada govoriti. Mislim da nismo bili na nivou na Svjetskom prvenstvu na kom smo bili u kvalifikacijama. Razloge ne znam, mister je dosta govorio o tome. Da li su to te povrede... Moje mišljenje je da smo imali dosta oscilacija u igri što tokom kvalifikacija nismo imali. To nas je koštalo, mnogo smo golova primili, na takvom takmičenju to se ne prašta. Ostaje nam da izvučemo pouke od tog Svjetskog prvenstva", rekao je iskusi defanzivac.

Jasno je da su svi očekivali više od ovog turnira, ali na kraju bolje nije moglo. Ipak bitan je nastup i iskustvo više i kako kaže Spajić sada je na timu da izvuče pouke iz svega.

"Očekivali smo svi više i javnost i mi igrači. Mislim da zaslužujemo više i da imamo kvalitet za više, sad je na nama da izvučemo pouke iz ovog Svjetskog prvenstva i da izađemo jači u kvalifikacijama za Evropsko gdje imamo realno grupu koju moramo da prođemo i da budemo pravi na Evropskom prvenstvu", istakao je Spajić.

