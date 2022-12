Emotivna ispovijest Mihinog najboljeg prijatelja! Bili su saigrači i kumovi, a zajedno planirali povratak u Srbiju!

Saigrač, prijatelj, najbliži saradnik, kum... Uz Sinišu Mihajlovića proveo je cijelu karijeru, a sada je morao da se oprosti od njega.

Smrt Siniše Mihajlovića potresla je čitav fudbalski svijet. Od legendarnog srpskog asa danima se opraštaju najveće zvijezde domaćeg, italijanskog i evropskog fudbala iz perioda kada je Miha gradio veoma uspješnu karijeru. Među onima kojima je odlazak Siniše Mihajlovića najteže pao nalazi se njegov saigrač, saradnik, kum i najbolji prijatelj - Miroslav Tanjga.

Nekadašnji fudbaler Vojvodine i Crvene zvezde danima je u šoku.do posljednjeg trenutka vjerovao je da će Siniša Mihajlović pobijediti opaku bolest koju je već savladao dva puta. Iz treće borbe protiv leukemije nije izašao kao pobjednik, iako je porodici i prijateljima takav scenario bio nezamisliv.

"Niko od nas nijednog trenutka nije ni pomislio, a kamoli slutio, da se Siniša ovog puta neće izboriti sa bolešću. Vjerovali smo da će, kao i prethodno, pobijediti i nastaviti. Tim prije što je, recimo, dan pred odlazak na promociju Zemanove kniige sa sinom šetao ulicama i parkom sedam-osam kilometara. Mislili smo svi da ide nabolje, kao prvi put. Međutim, osjetio je pogoršanje. Otišao je u bolnicu... A onda se desio šok. Strašan šok. Neizreciv. Ne mogu da se pomirim sa činjenicom da se više neću čuti i vidjeti sa njim, kao ni cijela njegova familija", počeo je Miroslav Tanjga u razgovoru za "Novosti".

Siniša Mihajlović i Miroslav Tanjga bili su najbolji prijatelji još iz vremena u novosadskoj Vojvodini. Sportski direktor Milorad Kosanović pronašao je Tanjgu u Vinkovcima, a Mihajlovića u Borovu i dvojicu Slavonaca zajedno doveo u Novi Sad. Karijere su im bile isprepletane i kasnije, pošto su obojica obukli Zvezdin dres, sarađivali u reprezentaciji Srbije dok je Miha bio selektor, a zatim u Milanu, Torinu i Bolonji, gdje je Tanjga bio prvi pomoćnik.

Zemljaci! "Prvih šest mjeseci živjeli smo zajedno kao podstanari na Novom naselju. Kao kod pravih Slavonaca kod nas je bilo kobasice, kulena i čvaraka, a uvijek i flaša 10 litara crnog vina, dalmatinskog iz Šibenika", kaže Tanjga.

"Teško je riječima to opisati. Ostao sam bez najboljeg prijatelja. Teško je to shvatiti u ovom trenutku. To je proces koji traje, koji se događa, a sve misliš da se to nije desilo. Sve je kao san, ne vjerujem da se dešavama kao ni njegova supruga i djeca, majka i brat, prijatelji... Znam, težak period tek dolazi i čovjek se mora sa tim izboriti. Siniša je bio toliko velik da neće ostati zaboravljen", dodao je Tanjga.

Prijateljstvo je počelo davne 1988. godine, a ubrzo su postali kumovi. Miroslav Tanjga bio je kum na Sinišinom venčanju, a i Siniša je kumovao Miroslavu. Takođe, krstili su djecu jedan drugome, a svojim sinovima dali su imena po najboljem prijatelju. Najstariji sin Siniše Mihajlovića zove se Miroslav, dok Tanjga ima sina Sinišu. I to je bila veza koja nije mogla da se raskine... Čak i tokom bolesti bili su nerazdvojni i pravili su planove za budućnost.

"Biće bolje iz dana u dan, svi smo vjerovali u to. Predaja kao opcija nije postojala. Nikad to nije bila tema. Uvijek se razgovaralo o tome šta ćemo u budućnosti. Pravili smo planove. Nikad se nad sudbinom nije plakalo. Volio je život. Volio je Srbiju. Mnogo. Bio je vezan za događaje u našem fudbalu. Raspitivao se za Vojvodinu, Crvenu zvezdu, interesovao ga je Partizan... Obožavao je Novi Sad, grad u kojem je počeo i završio igračku karijeru i čiji je počasni građanin. Volio je druženja, svakodnevne životne stvari. Želja mi je bila, a to sam mu i rekao, da kada izađe iz bolnice dođemo u Novi Sad. Htio sam da odemo u Sremsku Kamenicu na svinjokolj, uz kiseli kupus... To nam se nije ostvarilo", završio je kum legendarnog Siniše Mihajlovića.