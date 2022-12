Navijači pisali o AUŠVICU, a Siniša im je tad očitao lekciju!

Te 2017. godine italijanska javnost je napala Sinišu Mihajlovića, a on im je gospodski očitao lekciju i to tako što ih je pitao za Ivu Andrića!

Veliki skandal je potresao italijanski fudbal u oktobru 2017. godine kada su navijači Lacija na tribini istakli jeziv transparent! Dijelili su na stadionu naljepnice sa likom Ane Frank, jevrejske djevojčice koja je pisala dnevnik tokom Drugog svjetskog rata, u dresu Rome! To nije bilo sve već su navijači koji su inače poznati po fašističkim i nacističkim ispadima preko tribine razvili transparent: "Aušvic je vaša domovina, peći su vaši domovi", aludirajući na gasne komore u Drugom svjetskom ratu!

Velika se buka podigla oko toga, mada je Lacio kasnije kažnjen sa tričavih 50.000 evra, a u centru pažnje se našao i Siniša Mihajlović koga su italijanski mediji napali ni krivog ni dužnog!

Nakon sramnog poteza navijača kluba za koji je nekada igrao Mihajlovića su, u to vrijeme kao šefa struke Torina, pitali šta misli o Ani Frank, na šta je on iskreno odgovorio da nije dovoljno upoznat sa njenom biografijom. Krenula je salva kritika u italijanskoj javnosti, napali su Sinišu Mihajlovića da je rasista, a onda je uslijedila lekcija srpskog stručnjaka!

"Nisam čitao jučerašnje novine jer sam otišao na konferenciju za medije odmah poslije treninga. Prvo su me pitali za Belotija (napadača Torina), a onda o Ani Frank. Bio sam šokiran pitanjem, kontekst me je iznenadio jer je skok u temi od Beltoija do Ane Frank prilično veliki i nisam se sjetio ove djevojčice", iskren je bio Mihajlović, pa je nastavio:

"Nisam pročitao dnevnik Ane Frank. A da li vi znate ko je Ivo Andrić? On je osvojio Nobelovu nagradu za književnost, to je ono što sam ja učio u školi. Tako da mislim da nije strašno što ja nisam mogao da se sjetim Ane Frank. Ako je za vas to toliko ozbiljno i za mene je ozbiljno što vi ne znate ko je Ivo Andrić", naveo je Mihajlović, a onda je ubo pravo u metu!

Navijači u Italiji i danas često vrijeđaju srpske fudbalere nazivajući ih "ciganima". To je posljednji na svojoj koži osjetio Dušan Vlahović, a Siniša Mihajlović je jedan od onih koji su godinama, pa i decenijama morali da trpe uvrede sa tribina stadiona u Italiji.

"Ja sam protiv svake vrste mržnje i rasizma. Ne možete da me optužite za rasizam, pa ja doživljavam rasističke uvrede svake nedjelje na svakom stadionu", jasan je bio Mihajlović.

Poslije ove lekcije italijanska štampa je utihnula i prestala je hajka na Sinišu Mihajlovića, a poslije njegove smrti je jasno kakav je on bio čovjek. Na sahrani legende italijanskog, jugoslovenskog i srpskog fudbala pojavile su se desetine hiljada ljudi, od njega su se oprostile brojne legende, navijači, fudbalski radnici, fudbaleri, treneri, njegovi prijatelji, brojni članovi porodice... Pogledajte kako je to izgledalo: