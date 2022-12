Krupa završila vrlo uspješnu godinu: Sada želimo Premijer ligu BIH, očekujemo podršku jer to zaslužujemo!

FK Krupa obilježio uspješan završetak godine u kojoj je osvojena dupla kruna u RS, a u 2023. žele povratak u PLBIH.

Izvor: FK Krupa/Jovana Vidović

Čelnici FK Krupa u srijedu uveče sa prijateljima kluba obilježili su kraj vrlo uspješne godine u kojoj su ostvareni odlični rezultati.

Ekipa iz kanjona Vrbasa osvojila je duplu krunu u Republici Srpskoj, a njen trener Vladimir Ilić početkom godine proglašen je za najboljeg trenera u RS.

"Zaista uspješna godina u kojoj smo ostvarili nekoliko ozbiljnih rezultata na koje smo ponosni. Naša saradnja sa svim klubovima u Banjaluci, školama fudbala, posebno sa Mladosti iz Zalužana čija djeca nastupaju u mlađim selekcijama za nas. Sve to daje nam motiv i energiju da nastavimo i drago nam je što smo ugostili ljude koji godinama ne odustaju od podrške našem klubu", rekao je predsjednik Krupe, Draško Ilić.

FK Krupa dvije godine zaredom odustajala je od takmičenja u PLBIH, ali sada žele povratak u elitu.

"Vjerujemo da ćemo ove godine osvojiti prvenstvo i konačno ući u Premijer ligu BIH, što i treba da bude cilj svakog ozbiljnog kluba. Naše odustajanje ranije nije bio nedostatak hrabrosti ili želje, već bilo je poteškoća koje nismo bili u mogućnosti sami da otklonimo sami, bez ikakvih urgencija, bez bilo čijih molbi da dođemo do licence i da možemo da igramo utakmice na domaćem terenu. Smatram da bilo kakva gostovanja ne bi bilo to i ne bi bilo ono gdje radimo, treniramo i živimo. Bilo bi potpuno besmisleno da imamo klub koji je registrovan u Krupi a da se on takmiči u nekom drugom gradu, na nekom drugom stadionu", istakao je Ilić.

Predsjednik Krupe naglasio je da vjeruje i u podršku lokalnih i republičkih vlasti, jer to ovaj klub zaslužuje.

"Vjerujem u podršku, prije svega što mi to stvarno sada želimo i bio bi grijeh da neke momke koji su dva puta zaslužili igranje elitnog ranga da im to uskratimo. Druga stvar, imamo ambicioznog trenera, kojeg svi stručni ljudi ocjenjuju da je budućnost našeg fudbala i ne želimo da ga zaustavimo, želimo da pokaže šta može i u višem rangu. Očekujem da i ljudi iz lokalne zajednica i Republike Srpske počnu ozbiljno razmišljati da tamo gdje imamo rezultate da tamo i ulažemo novac, da koncentrišemo svoje snage prema klubovima koji žele mopgu i hoće i koji imaju budućnost, a ne da pravimo lakrdiju da danas možda bespotrebno ulažemo tamo gdje nema perspektive ili gdje će trebati 10 godina da neki klub dođe do najvišeg ranga. Tamo se danas prave tereni, tamo se ulaže u infrastrukturu, a ovdje gdje već imate nešto stvoreno vi ga osporavate i koćčite. Vjerujemo da će razumni ljudi i u savezu, s kojima imamo kontakt, stati iza ovog projekta jer mislim da je ovo društveno korisna stvar", rekao je Ilić i dodao:

"Naš teren je licenciran, na njemu se može igrati PLBIH, a sada nam trebaju reflektori. I tu smo uradili puno posla, radili smo projekte i obavili sve radnje, sada trebamo samo ući u realizaciju. Na kraju krajeva, FSRS i FSBIH mnam je pomogao da dovedemo teren na nivo koji zadovoljava PLBIH. Vjerujem da Grad Banjaluka neće dozvoliti da nemamo dva premijerligaša. Zašto ne bismo imali? Ako to može da ima Sarajevo, Mostar, Tuzla, zašto ne bi i Banjaluka“?

Koliko koštaju Prva liga RS i PLBIH? "Iako smo na nivou Prve lige, troškovi su manje-više isti kao premijerligaški, osim ugovora igrača. Radimo ozbiljno na nivou premijerligaša i troškovi Krupe sa ovu sezonu su oko 600.000 KM. Bili smo član PLBIH troškovi su tada bili do 1.500.000 KM, adok su budžeti nekih klubova i 4,5, 6 miliona KM. Trenutno je kuršlus na tržištu, cijene igrača su podignute na viši nivo i mali klubovi koji daju svoj novac ne mogu da se ponašaju kao neki veći koji troše državni i tuđi novac"

On je istakao da je Krupa vrlo uspješan klub, kakvih je malo u BIH.

"Volio bih da neko u BIH može da se pohvali transferima kakve smo mi napravili, ovdje vidim samo neke unutrašnje transfere, dovođenja propalih igrača, odlazak već nakon polusezone i dolaze da uzimaju novac od onih koji ga daju u prekomjernim količinama . Mislim da je ovog trenutka realno budžet za PLBIH oko 2.000.000KM. Volio bih da ima još klubova koji kao Krupa mogu na kraju da kažu da su isplatili plate, poreze, doprinose i sve druge stvari i bez problema mogu da dođu do finansijske licence. Nemamo zaostalih plata, tužbi, u korektnim odnosima smo s klubovima sa kojima pravimo transfere i mislim da smo klub u koji se rado dolazi. U Bih je izuzetno mali broj talentovanih igrača, talentovane djece . Vlo slabe rade pojedine škole, klubovi iz svojih pogona gotovo ne izbacuju ništa. Ja sam srećan što kod nas igraju djeca koju smo doveli iz nižih liga, a o kvalitetu rada u našem klubu govori i naša prijateljska utakmica sa Osijekom. I oni su očekivali da će biti potpuno drugačije, bili su oduševljeni nivoom i kvalitetom igre“, zaključio je predsjednik Krupe.

Trener aktuelnog šampiona, te jesenjeg prvaka RS, rekao je da je ovo bila jedna od najuspješnijih godina za klub.

"Možda i najuspješnija obzirom na osvojene trofeje. Uzeli smo titulu i Kup Republike Srpske, sada smo jesenji šampioni. Na ličnom planu godina je takođe bila uspješna, jer sam izabran za najboljeg trenera Srpske. Mi smo u početku sezone rekli da je najteže ponavljati uspjehe, a i jeste tako. Svaki protivnik ima motiv više protiv nas. Tako će biti i na proljeće kada nas očekuju još teže gostujuće utakmice. Protiv osam najboljeplasiranih timova lige igramo na strani. Ne smijemo se opustiti i moramo biti na maksimumu“, rekao je Vladimir Ilić.

On je dodao da će 18. januara biti obavljena prozivka, a dvije sedmice kasnije ekipa će ići na pripreme u Hercegovinu ili Istru.

"Napustili su nas Mladen Milošević i Miodrag Rudan. Biće još odlazaka. Radimo na pojačanjima, koja nije lako dovesti u zimskom prelaznom roku. Svi kvalitetni igrači su pod ugovorima sa klubovima, koji se teško odlučuju da ih puste. Prelazni rok sigurno nećemo zatvoriti prije početka priprema, ali trudićemo se da što prije kompletiramo ekipu. Tražimo desnog beka i jednog do dva vezna igrača, čime bi kompletirali postojeći sastav. Imamo 19 igrača na raspolaganju plus ta dva, tri pojačanja, to bi nam bilo dovoljno za ono što nas očekuje u drugom dijelu sezone", zaključio je trener Krupe.