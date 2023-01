To je nama Srbima u genima, NE MOŽEMO MUNDIJAL BEZ HAOSA! Intervju - Saša Janković: Hajde NJIH da pitamo šta nije dobro

Srpski stručnjak Aleksandar Saša Janković u razgovoru za MONDO osvrnuo se na nastup Srbije u Kataru, na sve što se događa poslije Mundijala i iznio konstruktivan prijedlog - šta bi trebalo da bude jedan od prvih koraka.

Rana eliminacija Srbije na Svjetskom prvenstvu bila je nažalost samo jedna od turbulentnih faza u srpskom fudbalu ove jeseni. Kataru su prethodili neuspješni predsjednički izbori u Pazovi, a poslije povratka ekipe i kraja Mundijala nastavljeno je previranjima u Fudbalskom savezu Srbije, optužbama, prijetnjama tužbama i raspravama.

Srpski trener Aleksandar Saša Janković, selektor Kine, a svojevremeno selektor mlade reprezentacije i v. d. selektora "A" selekcije Srbije, u razgovoru za MONDO analizirao je trenutno stanje i učešće "orlova" u Kataru, ocijenivši da se nažalost u suštini ne događa ništa novo. On je ukazao na to da su se na slične turbulencije u vrijeme Mundijala navikli praktično svaki put kad srpska selekcija učestvuje na tom turniru.

"Tu su ratovi uvijek prisutni. Uvijek se atmosfera pokvari pred Svjetsko prvenstvo i uvijek se dešavaju lomovi poslije Svjetskog prvenstva. To je tradicionalno i nema veze ni s tim ko je selektor, predsjednik, ni ko su igrači. To je nama u genima. Bavim se tim stvarima i to nije filozofija", rekao je Janković za MONDO.

"Mi Srbi ne umijemo da analiziramo, da se izmaknemo i posmatramo događaj kako bismo izvukli pouke da nam se neke greške ne bi ponovile. Previše smo ostrašćeni u svemu i onda se povlače paralelele politike, rijalitija, fudbala, površno se analizira... Cijelu analizu Svjetskog prvenstva svodimo na to da li Piksi treba da ide ili da ostane i bavimo se kultom ličnosti, likom i djelom Dragana Stojkovića, ne time šta se dešavalo na utakmicama i kako da se ne ponove neke stvari koje smo svi vidjeli da su za korekciju", dodao je on.

Bivši trener Crvene zvezde, Lokerena, Mehelena i Standarda rekao je da je činjenica da je Piksi napravio veliki posao u kvalifikacijama, ali i da je ekipa primila čak osam golova na Mundijalu i da se uz takav nastup ne može napraviti ozbiljan rezultat. Janković je uz to iznio i konstruktivan prijedlog – umjesto da isključivo sami sebe analiziramo, hajde da pitamo i druge kakvi smo.

Godinama radi u Kini Janković već petu godinu radi u kineskom fudbalu, a 2023. dočekuje kao selektor "A" reprezentacije. Nakon dugogodišnjeg rada sa tamošnjom U-19, U-20 i U-23 selekcijom, koju i dalje vodi, sredinom 2022. vodio je Kineze na Prvenstvu Istočne Azije, gdje je njegov tim odigrao neriješeno protiv "A" reprezentacije Japana i napravio zapažen rezultat.

"Turnir je bio jak, jer je to bila priprema Japana i Južne Koreje za Svjetsko prvenstvo, dobro smo se predstavili, sačuvali svoj gol na dva meča... 2018. postavljena su tri cilja i potpuno su ostvarena - lansiranje igrača u 'A' tim iz omladinske reprezentacije, "punjenje" kineske Superlige igračima iz olimpijske reprezentacije i ostao je još jedan cilj koji zbog korone nije ostvaren, a to je plasman kineskih igrača u evropske klubove i to ostaje kao vrsta ideje i smjernice za 2023. godinu. Lijep ciklus, uspješan za nas", rekao je Janković.

"Kao neko ko se intenzivno bavi fudbalom, mislim da nikome nije palo na pamet nešto što bi moglo da bude korisno i što rade sve reprezentacije. Angažovale su timove trenera i skauta i uveliko se bave analizom Svjetskog prvenstva. Da bismo mi kao ostrašćen i u analizi krajnje neobjektivan narod stekli sliku ko smo fudbalski bili na Svjetskom prvenstvu, najbolje bi bilo uzeti analize svih saveza iz Top 10 reprezentacija, uz Italiju. Pa da vidimo kako oni vide Srbiju. Mislim da su to objektivne, realne, neostrašćene i maksimalno korisne analize i vidjećete kako nas posmatraju najjače trenerske škole u svijetu, a u ovom trenutku portulgalska škola je ta koja ima najviše trenera na top nivou. Vidjećete da se u 90 odsto izvještaji poklapaju."

Janković predlaže da za analizu pitaju one koji su skautirali "orlove" u Kataru. Na primjer, bivšeg selektora Brazila.

"Taj Tite je dobio otkaz u Brazilu i nikad više neće igrati protiv Srbije sa njima i zašto ne bismo došli do njega i pitali ga da nam da pripremu utakmice protiv Srbije? Što da ne, da vidimo šta je napadao kod nas, čega se plašio, kako nas on vidi? U sukobima, ratovima, najvrednije su one stvari koje dolaze od vaših neprijatelja. Neka nam tako i drugi objasne šta je dobro i šta ne valja, jer kod nas idemo iz krajnosti u krajnost - onima što brane Piksija je apsolutno sve OK, pa je lepršavo i kad se prime dva gola u pet minuta iz dvije kontre na 3:1, pa im i Kamerun postane 'top' reprezentacija, a sa druge strane drugoj grupi ne valja ni to što smo se kvalifikovali", objasnio je Janković.

Krajem 2022. godine, ostavljen je prostor za nagađanja koga bi sve Piksi mogao da pozove u nacionalni tim ili eventualno vrati među "orlove", poput Luke Milivojevića. Janković je uspješno sarađivao sa vezistom Kristal Palasa u Crvenoj zvezdi i mladoj reprezentaciji.

"Priča o imenima i prezimenima je popularna, ali ona je više za medije i publiku, nikad nijedno ime i prezime ne može samo po sebi da promijeni bilo šta. Ja sam, naravno, slab na sve te igrače koje dobro poznajem i čije ljudske i profesionalne vrijednosti cijenim i uvijek sam za karakterne igrače poput Luke, ali mislim da sistem pravi razliku, kao skup vrijednosti, ponašanja, kriterijuma, odabira ljudi - igrača, ljudi u 'stafu', medicinskom, tehničkom dijelu i u takvom sistemu je svaki karakterni igrač dobrodošao, čak i onaj koji nema neku ideju kakva je moja. Da li će se odrediti za jednog ili drugog igrača, ima ko je za to odgovoran, ja tu imam navijačku distancu i uvijek želim Srbiji sve najbolje. Cijeli svijet je zadržao dah da vidi da li će Mesi u 35. godini osvojiti titulu a on je pokazao ne samo to, već da je sposoban da odigra sedam utakmica bez izmjene. Granice se pomjeraju, onaj ko je bio 'mator' prije 20 godina danas je u najboljim godinama i svi su dobrodošli", podvukao je Janković.