MONDO TEMA - ŽENSKI FUDBAL U BIH: Daleko od najboljih, ali ne stojimo u mjestu - radimo i razvijamo se!

Kako u Evropi i svijetu, tako i u BiH, ženski fudbal u BiH razvija se iz dana u dan i laganim, ali sigurnim korakom, približava se muškom fudbalu. O svemu ovome za MONDO govori Ivana Vlaić, viši stručni saradnik za razvoj ženskog fudbala u Fudbalskom savezu BiH.

Izvor: Promo/Fudbalski savez BiH

Iz godine u godinu ženski fudbal u Evropi i svijetu se razvija. Svi u BiH nastoje da prate trendove, pa tako i na našim terenima viđamo sve više dama u kopačkama. Ipak, još uvijek smo daleko od ozbiljnih evropskih liga, kako je to slučaj i u muškom fudbalu.

Svjedoci smo koliko je fudbal napredovao, od sporta za zabavu prerastao u pravi biznis, u kojem se svakondevno vrte milioni, pa i milijarde evra/dolara/funti. Vrtoglav uspon muškog pokušava da prati i ženski fudbal, koji se takođe razvija iz danan u dan. Možda ne tempom kakav je prisutan kod muških kolega, ali svakodnevni napredak je evidentan, o čemu za MONDO govori i Ivana Vlaić, viši stručni saradnik za razvoj ženskog fudbala u Fudbalskom savezu BiH.

"I naš fudbal, baš kao i evropski, razvija se iz dana u dan. Možda ne tom brzinom, ali možemo reći da je situacija svakog dana sve bolja. Pokušavamo da pratimo standarde, a i UEFA nam nameće stvari koje moramo da ispoštujemo, što nam je, naravno, u interesu, jer svi imamo želju da razvijemo fudbal u našoj zemlji", istakla je naša sagovornica, nekadašnja fudbalerka, zatim dugogodišnji sudija, a sada UEFA kontrolorka suđenja, koja je ujedno zadužena i za razvoj ženskog fudbala u BiH.

Šta se konkretno u proteklom periodu radilo u Fudbalskom savezu BiH na popularizaciji fudbala među djevojkama? Pretpostavljamo da i iz UEFA osim određenih uputstava, stiže i finansijska podrška?

"Finansijsku podršku od UEFA dobijamo za veliki broj segmenata. Po njihovom 'Het-trik' programu, imamo konkretno dio koji se odnosi na razvoj ženskog fudbala. Tu imamo tri projekta, od kojih finansiramo žensku Premijer ligu BiH, pokrenuli smo i U-13 regionalne lige za djevojčice i U-13 i U-15 regionalne reprezentacije."

Izvor: Promo/FS BiH

Pomenuli ste djevojčice. Kako njih privući da treniraju fudbal? Svi mi nekako smo odrasli kroz priču da je fudbal muški sport, ali svjedoci smo da se vremena mijenjaju i da je sve više djevojaka zainteresovano za "najvažniju sporednu stvar na svijetu".

"Djevojčice su veoma zainteresovane za fudbal, jer je to za njih, da tako kažem, postalo moderna stvar. S obzirom na Evropsko prvenstvo i žensku Ligu šampiona, koje su izuzetno medijski propraćeni, ali i na društvene mreže, te djevojčice više nisu ograničene samo da gledaju fudbal na TV ekranima koji su dostupni kod nas, nego preko interneta mogu doći do raznih sadržaja iz cijelog svijeta. Veoma lako dolaze do informacija o ženskoj Ligi šampiona, koja je veoma popularna, ali tu je i prošlogodišnje Evropsko prvenstvo, koje je napravilo veliki bum. Šta je ono što mi možemo uraditi? Najvažniji su uslovi. Svakom roditelju i svakom djetetu najvažniji su uslovi u kojima se trenira. S obzirom da je mnogo naših muških premijerligaških klubova pokazalo interesovanje da imaju ženske ekipe, tako se poboljšavaju i uslovi i za djevojčice."

Dokle se stiglo sa pričom da će svi premijerligaški klubovi morati imati i ženske selekcije, odnosno ekipe?

"Koliko sam upoznata, za licencu za UEFA takmičenja svakom klubu biće potrebno da je na neki način povezan sa ženskim fudbalom, tj. da daje doprinos u njegovom razvoju. Da li je to kroz ugovore sa ženskim ekipama ili kroz razne projekte. To je za UEFA takmičenja, ali znajući da licenciranja za domaće lige u svim zemljama slijede UEFA licenciranja, ubrzo će doći vrijeme da će i za našu ligu važiti ovo pravilo."

PRVE LIGE Ranije smo imali samo Premijer ligu BiH za djevojke, sada su tu i entitetske lige, Prva liga Republike Srpske i Prva liga Federacije BiH. Sve više djevojaka se uključuje u fudbal. "U prvim ligama ima mnogo kvalitetnih klubova i kvalitetnih ljudi koji daju doprinos razvoju ženskog fudbala. I tamo postoji baza igračica, koje redovno treniraju i igraju utakmice, što doprinosi kvalitetu našeg ženskog fudbala."

Koliko je u BiH trenera specijalizovanih za rad sa damama? Da li se i koliko taj posao razlikuje od onog sa muškarcima?

"Nema tu posebnih specijalizacija. Treneri i trenerice koji rade u ženskim ekipama završavaju regularne UEFA licence. Ista je edukacija i za muškarce i za žene, s tim da je malo specifičniji rad sa ženama s obzirom na određene karakteristike, koje se u suštini svode na fizičke pripreme. Radi se smanjenim intenzitetom, a što se tiče taktike i tehnike, tu nema razlika. Ženski fudbal je tu dosta napredovao i sve se praktično radi isto."

Izvor: MONDO/privatna arhiva

Sve je više dama sa pištaljkom. Prvi put žene su sudile na Mundijalu u Kataru, vidjeli smo Francuskinju Stefani Frapar, koja je vodila susret Kostarika - Njemačka 2:4. I vi ste ranije sudili, kakvo je stanje u BiH, imamo li mi kvalitetnih ženskih sudija?

"Imamo oko 90 aktivnih sudija, od kojih su dvije na FIFA listi, te četiri asistentkinje. Od prošle godine pojavilo se mnogo mladih, talentovanih i ambicioznih djevojaka, koje žele da naprave karijeru u suđenju. Otvara se prostor i prema vani, UEFA i FIFA promovišu žensko suđenje, tako da se i mi razvijamo i nastojimo da to pratimo. Jesmo li blizu tog nivoa? Vjerovatno još nismo, ali ne stojimo u mjestu, već radimo i razvijamo se."

SFK 2000 godinama dominira u BiH. Fudbalerke iz Sarajeva praktično su neprikosnovene, rijetko se desi, i to baš bude vijest, ako izgube bod, a ne utakmicu. Kako gledate na tu situaciju, s obzirom da je SFK 2000 praktično jedini profesionalni klub u BiH, koji ima mogućnost da dovodi igračice sa strane, igra na međunarodnoj sceni... I vi ste igrali tamo, upoznati ste iz prve ruke o dešavanjima na "Koševu", pa možete li uporediti stanje u Sarajevu i nekim drugim našim klubovima?

"Činjenica je da je SFK 2000 Sarajevo najbolji klub u državi, tolike godine braniti titulu nije jednostavno, ali i u drugim klubovima postoje profesionalne igračice i one su plaćene za svoj rad. I drugi klubovi imaju tu mogućnost, samo je tržište veoma malo. Većinom naše dobre igračice odlaze u inostranstvo, recimo u Hrvatskoj je mnogo više novca u igri. Mi možemo dovoditi igračice iz Crne Gore i Makedonije, koje su primamljivije našem tržištu. Zašto je dominantan SFK 2000? Nije samo stvar u novcu. Sigurno da klub iz Sarajeva, s obzirom da je dugo godina prvak, ima više novca u odnosu na druge klubove, ali je i napravljena baza ljudi koji rade u klubu. Kod nas mnogo ženskih klubova možda imaju novac, ali tu radi jedna osoba, ona je sve u klubu i teško je njoj da sve pokrije. Klubovi treba da edukuju svoje kadrove, trenere, igračice, da rade u administraciji i mnogo je lakše kada je u organizaciju uključeno više ljudi. Tu je SFK 2000 u prednosti jer ima više ljudi zaduženih za različite stvari. Naravno, tu je i FK Sarajevo, koji je preuzeo dio administrativnih obaveza, imaju i logističku podršku oko terena za treniranje i praktično im je sve time olakšano."

Vidi opis MONDO TEMA - ŽENSKI FUDBAL U BIH: Daleko od najboljih, ali ne stojimo u mjestu - radimo i razvijamo se! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Anadolija/Samir Jordamović Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Anadolija/Samir Jordamović Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Anadolija/Samir Jordamović Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Anadolija/Samir Jordamović Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Anadolija/Samir Jordamović Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Anadolija/Samir Jordamović Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Anadolija/Samir Jordamović Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Anadolija/Samir Jordamović Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Anadolija/Samir Jordamović Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Anadolija/Samir Jordamović Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Anadolija/Samir Jordamović Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Anadolija/Samir Jordamović Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Anadolija/Samir Jordamović Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Anadolija/Samir Jordamović Br. slika: 14 14 / 14

Razlika je evidentna između SFK 2000 i ostalih klubova, ali isto tako višestruki šampion BiH nema mnogo uspjeha u kvalifikacijama za žensku Ligu šampiona. Kolika je u stvari razlika između bh. fudbala, onog u regionu, te najjačih evropskih liga? Vi, kao UEFA kontrolor suđenja, sigurno ste imali priliku da vidite kako to sve funkcioniše u mnogo ozbiljnijim klubovima od naših?

"Protekla sezona u Ligi šampiona pokazala je da je SFK 2000 dominantan ne samo u BiH, nego i na Balkanu. Ravnopravan je, a u nekim sezonama i bolji, od ekipa iz regiona koje učestvuju u Ligi šampiona. Sad tu dolazimo do razlike između SFK 2000 i ostalih naših klubova, odnosno razlike između SFK 2000 i drugih evropskih. Imala sam priliku da idem na razne evropske utakmice, da gledam recimo Arsenal, Real Madrid, Pari sen Žermen... Tu u organizaciji jedne utakmice radi i po 100 ljudi, čemu naši klubovi nisu ni blizu. Čak ni SFK 2000. Da ne pričam o njihovim igračicama, uslovima i primanjima. Svaki dan se približavaju jednom muškom timu. Ne kažem da je to blizu, ali svaki dan je sigurno sve bliže i bliže. Igraju regularno utakmice na 'Emirejtsu', prati ih veliki broj gledalaca, marketinški i medijski je sve propraćeno na visokom nivou..."

Izvor: Promo/FS BiH

Kakvo je stanje u reprezentaciji BiH? Većinom su tu domaće igračice, ali ima i nekih koje nastupaju u inostranstvu. Ove godine na programu je Svjetsko prvenstvo za dame. BiH tamo nažalost neće igrati. Uspjele su bh. fudbalerke u kvalifikacijama biti na drugoj poziciji, izboriti baraž, ali Velšanke su tamo slavile nakon produžetaka 1:0. Kako gledate na nastupe reprezentacije BiH?

"Slično stanje kao u našim klubovima je i u reprezentaciji BiH. Kada budemo imali više igračica koje igraju profesionalno u inostranstvu, u jakim ligama, automatski će nam biti jača i reprezentacija. Nemamo ih još uvijek dovoljno. Ali ne treba zanemariti prošlu godinu, gdje smo igrali baraž, što je veliki uspjeh naše reprezentacije. Nijedna reprezentacija od zemalja bivše Jugoslavije nije se nikad do sada plasirala u baraž. Takođe i U-17 Evropsko prvenstvo koje smo organizovali je veliki korak za razvoj ženskog fudbala kod nas. "

U-17 EVROPSKO PRVENSTVO Bosna i Hercegovina prošle godine bila je domaćin Evropskog prvenstva za fudbalerke do 17 godina, čime je BiH od strane UEFA nagrađena organizacijom kontinentalne smotre za sve one dobre stvari koje su urađene prethodnih godina. Utakmice su igrane na četiri stadiona: "Grbavica" u Sarajevu, Trening centru FS BiH u Zenici, "Pecara" u Širokom Brijegu i stadionu "Pod Bijelim brijegom" u Mostaru. Bh. tim debitovao je na prvenstvu Starog kontinenta, ali je u sve tri meča poražen. Bolje su bile fudbalerke Holandije (0:8), Danske (0:6) i Njemačke (0:2), pa su "zmajice" bez postignutog gola okončale takmičenje u grupi. Titulu je na kraju osvojila Njemačka, koja je u finalu na "Grbavici" nakon penala bila bolja od Španije. Njemačka je sa osam titula ubjedljivo najtrofejnija selekcija u ovom uzrastu, Španija ima četiri, a Poljska jedno zlato.

Nisu seniorke BiH imale priliku da se do sada kvalifikuju na neko veće takmičenje. Kakva je situacija u omladinskim selekcijama?

"Omladinske selekcije su specifične zato što se igračice mijenjaju. Ako se poklopi dobra generacija, automatski su i bolji rezultati. Kako sam pomenula ranije, mi smo sada pokrenuli U-13 i U-15 selekcije, kako bismo što ranije počeli sa radom i selekcijom tih igračica, da bi one što više napredovale. Imamo razvojne turnire koje organizuje UEFA za djevojčice do 15 i 16 godina. Tu smo veoma dobri i konkurentni, čak i sa nekim evropskim zemljama. Međutim, dok naše djevojčice dođu do 17 ili 19 godina, tu se nekako gubi kvalitet u smislu da druge igračice u drugim zemljama napreduju, dok mi stagniramo. Tu nam je najveći problem kod omladinskih selekcija. Na početku smo praktično isti, kasnije zaostajemo i nešto ne radimo dobro", poručila je Ivana Vlaić, uz nadu da će se stvari u budućnosti promijeniti, te da će ženski fudbal u BiH dodatno napredovati.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!