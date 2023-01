"Namjestili smo SVE UTAKMICE na Svjetskom prvenstvu!" Skandal trese fudbal - Kupili smo ih, a Hrvati...

Legendarni fudbaler Rusije optužio je svoju zemlju da je kupila sve utakmice na Svjetskom prvenstvu 2018. godine.

Izvor: Profimedia

Bivši reprezentativac SSSR i Rusije Andrej Kančelskis (51) podigao je veliku buru u javnosti pošto je u razgovoru za ruski portal "Mač TV" ispričao da je njegova reprezentacija namjestila sve utakmice na Svjetskom prvenstvu 2018. godine.

Ovakva opasna optužba sigurno neće proći bez istrage, pa čak iako je Kančelskis često bio u sukobu sa tadašnjim selektorom Stanislavom Čerčesovim, koga je redovno kritikovao u javnosti i ovo je možda bio još jedan način da ga "pecne".

"Nemam ništa protiv Čerčesova, ali na čemu da mu čestitam? Na tome što smo kupovali utakmice? Da, sve utakmice do one kad smo ispali (protiv Hrvatske u četvrtfinalu prim. aut.) smo kupili. Bili smo domaćini i napravili smo istu stvar kao Južna Koreja i Japan 2002. godine, koji su 'ubili' Italijane sudijskim odlukama", rekao je Kančelskis bez ustručavanja.

"Protiv koga smo igrali? Protiv Urugvaja, koji nas je razbio, i protiv Španije, koji su igrali neobjašnjivo loše. Bila je to vrlo čudna utakmica i vherujte, prava istina o njoj tek će se saznati", kazao je Kančelskis i potom dodao da postoje stvari koje govore da je sve bilo dogovoreno: "Jeste li se ikad zapitali zašto je selektor Španije idući dan dobio otkaz? Mislite li da je kralj Španije dolazio bez veze? Vherujte mi, bio je to poseban dogovor. Španci nisu udarali loptu kako znaju. Ja sam igrao fudbal, valjda razumijem šta to znači".

Rusija je inače pobijedila Španiju u osmini finala poslije boljeg izvođenja jedanaesteraca, a u regularnom toku utakmice bilo je 1:1.

Ignaševič je postigao autogol kojim je u 12. minutu Španija došla do vođstva, da bi Dzjuba iz penala u 41. izjednačio rezultat. Na tom meču "crvenu furiju" je vodio Fernando Jero, pošto je Đulen Lopetegi dobio otkaz uoči Mundijala zbog toga što je potpisao za Real Madrid, dok ni bivši kapiten "kraljevskog kluba" nije ostao na klupi reprezentacije posle turnira.

Španija je bila jedan od favorita na tom turniru, međutim haos koji je Lopetegi napravio je sve poremetio, međutim da li neko može da očekuje da kralj naredi Ramosu i Inijesti da namjeste utakmicu?

"Gledajte, ako to od vas traži kralj, kako biste vi postupili? Zbog toga nisu pokazali nikakvu inicijativu. Vjerujte mi, uskoro će se puno toga saznati", zaključio je Kančelskis koji je nosio dres i Mančester junajteda, Evertona, Fiorentine i Rendžersa, dok za državni tim ima ukupno preko 50 utakmica.

