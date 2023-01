Ko je najveći klub u regionu? Bivši igrač Zvezde i Dinama dobio "škakljivo" pitanje: Imam jednu ideju!

Luis Ibanjez je uporedio srpski i hrvatski fudbal i predložio regionalnu ligu.

Poređenje srpskog i hrvatskog fudbala postala je jedna od najredovnijih tema u sportskoj javnosti regiona, a malo ko je relevantan da napravi poređenje poput Luča Ibanjeza. Iako je Argentinac, Ibanjez je igrao prvo za Dinamo iz Zagreba, da bi potom bio član i Crvene zvezde, za čiju filijalu Grafičar trenutno nastupa. Gostujući u podkastu "Inkubator" tokom Svjetskog prvenstva, Ibanjez je analizirao srpsku i hrvatsku ligu.

Bez obzira što UEFA rang-lista pokazuje da je Srbija trenutno debelo ispred Hrvatske, Ibanjez smatra da su Hrvati u blagoj prednosti, prije svih Dinamo za koji kaže da je trenutno najveći klub regiona.

"Ja mislim da je talenat na istom nivou, skoro isti mentalitet, isti sistem igre, ali malo više se u DInamu 'guraju' djeca nego u Zvezdi. Dinamo je najveći klub u regionu, mislim i Zvezda, Partizan, Hajduk... Ali Dinamo i Zvezda su po rezultatima prvi. Možda bi trebalo da igraju drugu ligu", poručio je Ibanjez, a potom je "doradio" ovu ideju za koju je čuo da je stigla iz Ferencvaroša, kome bi takođe koristile jače utakmice.

"Kad sam još bio u Dinamu pričao sam za regionalnu ligu. To bi bilo najbolje za sve. Da se igra svake srijede regionalna liga. Navijači bi to sigurno željeli. Nije to više bitno kao prije, tada su išli da naprave nerede na stadionu, ali uz dobro obezbjeđenje ne bi bilo problema", zaključio je Ibanjez.

Ibanjez je inače u Zagreb došao još 2008. godine iz Boke Juniors i bio je standardan u vrlo jakom timu "modrih", da bi potom 2015. godine otišao kao slobodan igrač u Đer. Nakon kratkog poravka u Mađarskoj stigao je u Crvenu zvezdu u kojoj je u sezoni 2015/16 igrao najbolji fudbal u karijeri i "naplatio" se milionskim transferom u Trabzonspor. Igrao je još za Karabuk, Zrinjski i od leta 2021. godine je u Grafičaru.