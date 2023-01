Teška životna priča čuvenog fudbalera - Imao sam 5 evra u džepu!

Pepe je imao težak početak karijere...

Izvor: Anadolia/Mustafa Yalçın

Pepe (39) je jedan od boljih defanzivaca u prethodnih 20 godina, ali je i on kao i mnogi imao težak početak karijere. Rođen je u malom mjestu u Brazilu po imenu Maseio i sa samo 18 godina odlučio je da napusti domovinu i da ode u Portugal. Napravio je pravi izbor, mada u tom momentu nije tako djelovalo.

Tada golobradi momak došao je u Maritimo, ne toliko poznat klub, da proba da se izbori za svoje mjesto u svetu fudbala. Poslije više od 20 godina je ispričao detalje sa početka karijere.

"Došao sam u Lisabon iz Brazila sa 18 godina, bio sam sam, u džepu sam imao malo para, kao sada pet evra. Sjećam se, bilo je šest ujutru, čekao sam let za Madeiru koji je bio u 11 sati. U tom momentu imao sam izbor, da pozovem majku i da joj kažem da sam sletio ili da kupim sendvič", prisjeća se Pepe.

Ubrzo je prelomio i novac je otišao na telefonski razgovor. "Odlučio sam da pozovem mamu, da ne bi brinula, kupio sam karticu za telefon i tako ostao bez novca. Ušao sam potom u obližnji kafić i pitao konobara da li imaju hranu, rekao mi je da imaju dosta hrane, ali sam mu tada objasnio da nemam više novca. On je tada otišao negdje, a onda se vratio sa sendvičom u rukama. Ponovio sam mu da nemam da mu platim, na šta mi je samo rekao da jedem i da mi poklanja sendvič."

Taj trenutak nikada neće zaboraviti. "To iskustvo me je obilježilo za cijeli život. Taj čovjek nije imao pojma ko sam, ja nisam imao pojma ko je on, ali taj gest mi je mnogo pomogao. Od tog trenutka sam znao da je Portugal moja prva opcija", zaključio je Pepe.

Pepe je prvo igrao u rezervnom timu Maritima, pa se izborio za ulazak u prvi tim. Onda ga je 2004. godine doveo Porto i od tada je krenuo njegov uspon. Prešao je 2007. godine u madridski Real i tamo ostao 10 godina, zatim je otišao u Bešiktaš, a trenutno igra za Porto. Za reprezentaciju Portugala debitovao je 2007. godine, a nedavno je bio dio tima i na Svjetskom prvenstvu u Kataru.