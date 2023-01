Prevarili Mitra, sudiju, ali i cijelu zemlju! Njukaslova "podvala" - našli RUPU u pravilima i tako dobijaju mečeve

Njukasl junajted igra sjajno ove sezone u Premijer ligi, ali sitni trikovi i "podvale" koriste im u trenucima kada treba da održe rezultat ili kada trener primijeti da loše igraju. Tako su prevarili i Aleksandra Mitrovića.

Izvor: Profimedia

Aleksandar Mitrović imao je šansu da svom Fulamu donese pobjedu protiv svog bivšeg kluba Njukasla, ali je njegov gol sa penala poništen zbog "duplog dodira", što su domaćini na kraju kaznili i slavili 1:0, a to nije i jedina bizarnost koja je viđena na ovom meču 18. kola Premijer lige. Njukasl junajted je na tom meču izveo i "prevaru godine", koja je promakla čak i režiseru TV prenosa, ali su je primijetili navijači i novinari.

Menadžer "svraka" Edi Hau je na briljantan način uspio da se izbori za tajm-aut, ali pitanje je koliko puta će mu "fora" proći sada kada su svi primijetili šta su crno-bijeli počeli da rade i koja je to rupa u pravilima...

Ako ste pažljivo pratili utakmicu mogli ste da vidite da je Džejson Tindal, pomoćni trener Edija Haua, pozvao golmana Nika Poupa da se dogovori nešto sa njim poslije pola sata igre. Čim je korner izveden, a Njukasl izgubio loptu, Poup je legao na travu i tražio ljekarsku pomoć na šta glavni sudija nije mogao da "zažmuri" i prekinuo je igru. Svi su ostali u čudu posebno jer Poup nije imao nikakav kontakt sa protivnikom i ozbiljno su se zabrinuli za njegovo zdravlje, a posrijedi je bila obična "podvala" o kojoj svjedoči i to da se rezervni golman Martin Dubravka nije pomjerio sa klupe.

Ubrzo je ljekarska ekipa dobila dozvolu za uzaludni ulazak na teren, a za to vrijeme je Edi Hau održao tajm-aut svojoj ekipi pošto nije bio zadovoljan određenim stvarima u igri svog tima. Tom sastanku nisu prisustvovala dvojica startera. Logično, "povrijeđeni" golman Poup, ali i Žoelinton koji je imao specijalni zadatak.

Mitrović nije imao sreće i gol sa bele tačke protiv Njukasla mu je poništen!pic.twitter.com/LmqdzsCBCk — Arena Sport TV (@arenasport_tv)January 15, 2023



Bio je mnogo bliže dijelu terena na kome su razgovarali menadžer Fulama Marko Silva i njegovi igrači, a to nije slučajno pošto obojica govore portugalski i engleski, pa je poslije toga Žoelinton prenio zapažanja svom šefu.

To nije i jedini "prljav" potez koji je Njukasl imao na utakmici, pošto su u trenutku kada je Fulam jurio gol zaostatka i bio je u dobrom momentumu da dođe do izjednačenja - prijavili sudiji da imaju 12 fudbalera na terenu. Sudija se začudio i prebrojao igrače Fulama i shvatio da ih ipak ima 11, a taj kratak predah je iznervirao Mitrovićev tim koji je doživio poraz na "Sent Džejmsis parku", ali ne samo rezultatski. Zato je i Njukasl treći na tabeli i još je u igri za titulu.