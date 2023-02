"Ako za Vidića moramo da lobiramo, na pogrešnom smo putu!" Gordan Petrić - Isto važi za Peđu Mijatovića i Partizan!

Trener Partizana govorio je o izborima u Fudbalskom savezu Srbije.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Nakon informacije da bi Nemanja Vidić mogao da se kandiduje za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, trener Partizana Gordan Petrić izrazio je podršku nekadašnjem kapitenu reprezentacije, Crvene zvezde i Mančester junajteda. Šef struke crno-bijelih naglasio je da bi Vidić bio najbolji izbor u svakom slučaju i bez obzira na to ko je sa druge strane.

"To što se dešava generalno... Ako se Nemanja Vidić kandiduje za predsjednika i hoće da pomogne Fudbalskom savezu Srbije i srpskom fudbalu, kako god to da nazovete, ne vidim nijednog protivkandidata sa druge strane. Ko god se od nas kandiduje. Nedimović je gospodin čovjek, koji razumije fudbal i zna i nemam ništa protiv toga. Ali ko go god da se kandiduje sa druge strane, a tu mislim i na nas, bivše fudbalere, mislim da je Nemanja dobro rješenje. Zašto mi ne razumijemo to što ja eventualno pričam, to ne znam. I ne znam kad će nam doći u glavu, ali Nemanja je sigurno čovjek koji ima miran život, ali hoće da bude predsjednik Saveza, da se žrtvuje... Nije to nimalo laka funkcija i ne znam šta će biti u narednom periodu, ali ne vidim svrhu da neko lobira za Nemanju Vidića", rekao je Petrić na konferenciji za novinare na stadionu Partizana.

Trener crno-bijelih podsjetio se i na situaciju iz 2009. godine, kada je sa saradnicima predložio povratak Predraga Mijatovića u Humsku.

"Sjećam se 2009. godine, kad je umro Andrejica, sin Peđe Mijatovića. Tad je Peđa napustio Real Madrid. Pitao sam ga da li hoće da bude potpredsjednik Partizana, bez obaveze, već samo da bude na sajtu da je potpredsjednik. I on je poslije dva dana priče rekao 'Da', jer se svi znamo - zna i Ivana, Jokana, mene, Batu... Kad je došlo na Upravni odbor, na kojem smo uvijek svi pričali svoje mišljenje, predložio sam u ime nas četvorice Peđu za potpredsjednika i oni su se odjedanput pogledali svi i niko nije ništa rekao. Jedan član UO rekao je 'Ne može tako Gordane, moraš da lobiraš'. Rekao sam - ako moram da lobiram, onda doviđenja. Isto tako i sada, ako neko mora za Vidića da lobira, onda smo na pogrešnom pravcu."

